Мишустин напомнил Румасу о выполнении договоренностей в нефтегазовой сфере 6 27.05.2020, 16:52

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Михаил Мишустин

Фото: Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Также премьеры РФ и Беларуси обсудили БелАЭС.

27 мая состоялся телефонный разговор руководителей правительств Беларуси и России — Сергея Румаса и Михаила Мишустина.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, Румас и Мишустин обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и высказались за углубление интеграции в рамках так называемого союзного государства.

Потом чиновники перешли к обсуждению проблем. Упомянули коронавирусную инфекцию и договорились активизировать совместную работу министерств здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб.

Румас поблагодарил Россию за оперативное реагирование на обращения белорусских партнеров, включая поставки продовольственных товаров. Возможно, речь шла о поставках гречки, которые Россия резко ограничила в марте. Проблема была решена после телефонных переговоров премьер-министров Беларуси и России. Однако в итоге Александр Лукашенко приказал обеспечить Беларусь гречкой собственного производства.

Потом Мишустин подчеркнул, что Беларусь и Россия должны четко выполнять двусторонние договоренности в нефтегазовой сфере. Как позитивный пример он упомянул постройку БелАЭС по российским технологиям. К тому же, она строится и на российские кредиты.

В последнее время, как известно, Беларусь торгуется с Россией по поводу скидок на поставки газа. Контракт был подписан в конце 2019 года. А с начала 2020-го цены на газ пошли вниз вслед за ценами на нефть. И, по словам Лукашенко, Россия продает Беларуси газ по 127 долларов за 1000 кубометров, а Германии — около 80 долларов.