«На ИВЛ папа пробыл полчаса до смерти» 2 27.05.2020, 17:22

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иллюстрационное фото ТАСС

Житель Гомеля лечил онкологию и заразился COVID-19.

Житель Гомеля Евгений Яковенко планово лечил онкологию и заразился в больнице COVID-19, передает «Радыё Свабода». Его переводили из больницы в больницу, он попал в реанимацию, рассказал сын погибшего Евгений Яковенко (младший). «Папа только полчаса пробыл на аппарате искусственной вентиляции легких – и его не стало. Если бы не коронавирус, он жил».

Евгению Яковенко (старшему) было 68 лет. Он умер 23 мая. Похороны прошли 26 числа.

Онкологию нашли еще 15 лет назад

«Ту опухоль на лёгком у папы удалили, и он спокойно жил в эти годы. В феврале этого года опухоль вылезла на втором легком, врачи посоветовали пройти курс химиотерапии. 14 апреля его положили в онкологию. Там он успел пройти половину назначенного облучения и две «химии».

После второй «химии», буквально в тот же день - 7 мая, в палате, где лежал мой отец, был обнаружен пациент с коронавирусом. У всех шестерых из палаты взяли тесты. У всех – позитивные. Их срочно развезли по разным больницам».

Поменял три больницы, шесть отделений

«Мой папа был доставлен в Первую городскую больницу. Сначала он лежал в ревматологии - это отделение было переоборудовано под COVID-19. Когда папе стало хуже, перевели на терапию, потом – в реанимацию. Несколько дней спустя он был переведен в больницу скорой помощи, снова в терапию, утверждая, что он был «самым легким из всех в реанимации». Мы даже немного порадовались, что не все так плохо.

Перевод из больницы № 1 в больницу скорой помощи нам был объяснен тем, что места освобождают либо для более тяжелых, либо потому, что больница № 1 оборудована под приема новых пациентов... В больнице скорой помощи ему почти сразу стало хуже, и его перевели в реанимацию. Он умер через несколько дней. Он полчаса пробыл на аппарате ИВЛ».

Настоятельно предлагали не делать вскрытия

«Начмед настоятельно предлагал не делать вскрытия. Говорил, что «в его случае это не обязательно». Видимо, для всех очевидно – человек умер от онкологии. Но с онкологией он жил бы годы, может – месяцы, но не три недели! Коронавирус его добил. В справке написали причину смерти - образование в легких. На второй странице свидетельства, среди прочих обстоятельств смерти, не связанных с причиной смерти, написано COVID-19. Там такая птичка ставится. Среди других вариантов есть «алкогольное опьянение». То есть это такие сопутствующие обстоятельства, которые не входят в причину смерти. Я был возмущен.

Врачи объяснили мне: чтобы точно сказать, что легкие были повреждены коронавирусом, нужно провести дополнительные анализы, некоторые из них проводятся в Минске, это занимает 2-3 недели. То есть настоящую окончательную причину смерти я узнаю только через некоторое время. Единственное, что мне удалось «выбить», - чтобы справка была «предварительная», а не «окончательная»: я должен был ее забрать, чтобы похоронить отца.

Как получить информацию о состоянии близких

«C вопросами о состоянии своих близких люди вынуждены обращаться к главному врачу. Врачи отвечают на вопросы о состоянии здоровья очень неохотно, без подробностей, только «ему лучше», «ему хуже». На деле получается, что нужно идти на прием к одному из главных. Ведь попасть к врачу нереально. Они заняты, и на карантине - туда же никого не пускают. По телефону врачи объяснили, что не могут давать подробную информацию.

Я пошел прямо к главному врачу. Кто-то из врачей, особенно в начале, что-то еще объяснял. Были даже подробные разговоры, когда звонили специально после того, как я поднял шум. Но в такой ситуации информация нужна каждый день. На выходных попасть на прием нереально. На выходных врачей почему-то становится намного меньше, только «дежурные».

К главврачу я ходил в том числе потому, чтобы получить адекватные замечания к человеку после «химии», потому что сначала мне заявили, что они лечат в первую очередь коронавирус, а другие болезни их как бы не интересуют. Я не хочу углубляться в пропасть этого беспорядка и мусора, с которыми мы столкнулись.

Только один священник согласился похоронить покойника

«Не все церкви согласились похоронить умершего с коронавирусом. Похоронами занималась похоронная служба, они звонили в церкви, но не все хотели отпевать коронавирусных. Нашли только одного священника - он согласился. Гроб был закрыт. Хоронили очень быстро. Просто потому, что у них много работы. Не было никаких ограничений по количеству людей на похоронах, но и мы не приглашали много людей.

Я так понял, что умерших от COVID-19 вскрывают группами, чтобы не дезинфицировать помещения несколько раз в день. В случае с моим отцом было двое "таких" мертвых. Мы ждали какое-то время, чтобы совместить их».

Евгений советует родственникам тех, кто столкнулся с COVID-19

Вы никому не нужны, кроме ваших близких. Когда в ваш дом приходят неприятности - не позволяйте докторам спать, не жалейте их, это их работа, мы доверяем им свою жизнь.

В выходные дни требуется особая бдительность - количество врачей здесь сокращается в несколько раз, и на 600 коек может приходиться 1-2 дежурных врача и 20 медсестер.

Спрашивайте про сатурацию, температуру, лейкоциты, давление. Эти цифры помогут вам сориентироваться в том, что происходит.

Информацию о состоянии здоровья трудно получить по телефону. Врачи утверждают, что не могут сообщить о них человеку, которого не видят. Невозможно прийти и поговорить лично из-за карантина. Запишитесь на прием к главному врачу - только тогда вам что-то скажут.

На этапе реанимации с больным может пропасть связь - телефон могут забрать. Будьте готовы к тому, что разговоры с врачами могут быть сокращены до минуты, поскольку они могут разговаривать «в скафандрах».

Чем тяжелее состояние человека, тем меньше информации вы получите и тем меньше он будет с вами разговаривать. «У них много пациентов - им нужно работать».

В тяжелом состоянии человек едва может говорить, но может взять трубку. Позвоните ему, просто чтобы рассказать про его состояние, поддержать. Предупредите - пусть он просто послушает.

Может случиться так, что во время одного из звонков в больницу вам скажут: «Сейчас вам перезвонят», и потом вы узнаете, что вашего человека больше нет. То есть «у них много работы», и сообщить о смерти у них может «не быть времени».

В случае смерти «начмед» предложит подписать отказ от вскрытия - не соглашайтесь, если хотите иметь возможность узнать правду. Очередь к начмеду может быть из таких, как вы - если вы пришли на уговоры об отказе от вскрытия. Мы «такие» были не одни. Перед нами были люди. С такой же, уверен, историей. То есть в тот день было как минимум две смерти в одной больнице.

Носите маски, держите дистанцию и заботьтесь о своих близких.