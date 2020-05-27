Ученые: Аэробика может заменить утренний кофе 3 27.05.2020, 17:15

Интересные результаты исследований.

Ученые из лаборатории Университета Западного Онтарио изучают, как физические упражнения могут улучшить различные показатели здоровья, один из которых — когнитивные способности. В недавнем исследовании эксперты поставили аэробные упражнения и кофеин в один ряд, чтобы посмотреть на их способность обеспечивать «толчок» в изменении когнитивных способностей, пишет «Популярная механика».

В частности ученые рассмотрели влияние кофеина и аэробики на рабочую память. Она относится к нашей способности временно хранить информацию и манипулировать ею для выполнения задач.

В ходе исследования специалисты изучали, что произойдет с рабочей памятью взрослых людей, когда они совершат быструю 20-минутную прогулку по беговой дорожке. Результаты показали, что пул упражнений умеренной интенсивности был по существу эквивалентен дозе кофеина в улучшении рабочей памяти как у тех людей, которые регулярно употребляют кофеин, так и у тех, кто его не употребляет совсем. Этот результат позволил предположить, что замена кофе одним подходом аэробных упражнений может не только обеспечить когнитивный импульс, но и дать другие преимущества для здоровья, которые приходят вместе с физическими упражнениями.