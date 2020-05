Эффект Болсонару 1 27.05.2020, 17:42

Жаир Болсонару

Фото: REUTERS/Adriano Machado

Как президента Бразилии слишком долго убеждали в опасности коронавируса и к чему это привело.

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 24,5 тыс. человек, а количество заболевших составляет 391,2 тыс. Страна стала второй в мире по заболеваемости, и не в последнюю очередь этому поспособствовала политика президента страны Жаира Болсонару, пишет «Новое время».

Когда 26 февраля в Бразилии был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом, министерство здравоохранения страны уже готовилось к этому на протяжении двух месяцев, пишет Reuters в материале Special Report: Bolsonaro brought in his generals to fight coronavirus. Brazil is losing the battle.

В середине марта Бразилия оказала мощный удар по пандемии коронавируса: Минздрав приказал отменить круизы, призвал отказаться от масштабных мероприятий и ввел самоизоляцию для прибывающих из-за границы. Эти меры начали действовать 13 марта, всего через два дня после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала это заболевание пандемией.

Однако менее чем через 24 часа министерство смягчило свой собственный совет, сославшись на «критику и предложения», полученные им от общественности. По другой информации — изменение произошло после вмешательства начальника канцелярии президента Болсонару, отмечает издание.

«Эти изменения были вызваны давлением», — сказал Хулио Крода, эпидемиолог, который на тот момент был главой департамента иммунизации и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения.

Хотя Болсонару и сам тестировался на коронавирус (после визита в США заразился его пресс-секретарь), 15 марта, после получения негативного результата, президент Бразилии уже встречался с толпой демонстрантов у президентского дворца.

Противодействие главы государства, которому в то время уделялось мало внимания, стало поворотным моментом в урегулировании кризиса федеральным правительством. В течение шести недель Бразилия потеряла двух министров здравоохранения — один был уволен, а другой подал в отставку. Это произошло после их публичных высказываний о том, что они не согласны с действиями Болсонару по борьбе с вирусом.

В свою очередь, президент, бывший командующий армией, поручил военным возглавить борьбу с коронавирусом. Так, сегодня обязанности министра здравоохранения временно исполняет Эдуардо Пазуэлло, действующий генерал армии без медицинского образования.

«Что вы хотите, чтобы я сделал?»

По мнению Болсонару, поддержание экономики Бразилии имеет первостепенное значение в данной ситуации. Президент Бразиилии никогда не колебался в этой позиции, сформулированной в течение решающих нескольких дней в середине марта, несмотря на внутреннюю и международную критику его обращения с кризисом и число погибших.

В настоящее время в Бразилии наблюдается вторая по величине вспышка коронавируса в мире после Соединенных Штатов.

«И что? Что вы хотите, чтобы я сделал?», — ответил Болсонару на вопрос журналистов об увеличении числа погибших в Бразилии.

Огромные размеры Бразилии, недостаточное финансирование государственных больниц и бедность населения являются уязвимыми местами. Но в стране есть лучшие ученые-медики и компетентный частный сектор здравоохранения. И у него было несколько недель для подготовки, поскольку вирус первым поразил такие страны, как Китай и Италия

Те, кто находился на передовой, думали, что Бразилия была готова к ответу. Но история начали разворачиваться по двум основным сценариям: противодействие Болсонару против карантинных мер, одобренных Министерством здравоохранения, и неспособность правительства обеспечить массовое тестирование.

Топ-чиновники неоднократно пытались убедить Болсонару одобрить общенациональный карантин, однако президент отказался, полагая, что вирус скоро пройдет, и что медицинские работники преувеличивают необходимость физического дистанцирования, которое оказалось эффективным в других частях мира.

«Люди не могут оставаться дома, потому что холодильники пустеют», — заявил он.

Расставили приоритеты

Должностные лица не смогли убедить Болсонару в том, что экономическое состояние Бразилии зависит в том числе от того, насколько эффективно она справляется с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Офис президента отказался комментировать, почему он посчитал экономику приоритетным направлением. Однако отмечается, что власти по всей Бразилии столкнулись с протестами консерваторов против блокировок, которые могут стать угрозой для возобновления экономического роста.

И все же экономические советники Болсонару, по всей видимости, не спешат охватить масштабы кризиса. Министр экономики Пауло Гуэдес, бескомпромиссный сторонник свободного рынка, в середине марта сказал CNN Brasil, что экономика страны в 2020 году может «разумно вырасти на 2% или 2,5% при падении мира» из-за коронавируса.

Это предсказание было далеко от истины. Производственная активность рухнула, безработица растет, а валюта Бразилии в этом году упала примерно на 30% по отношению к доллару. 15 мая Barclays снизил прогноз ВВП Бразилии на 2020 год до -5,7% с -3,0%. Он сослался на «неэффективную» политику Бразилии в борьбе с пандемией.

На данный момент Министерство экономики прогнозирует, что ВВП в этом году сократится на 4,7%. В его заявлении говорится, что прогнозы развивались в соответствии с серьезностью ситуации.

Некоторые чиновники также рассчитывали на то, что высокая смертность среди пожилых людей улучшит экономические показатели Бразилии, поскольку сократит пенсионный дефицит, сообщает эпидемиолог Хулио Крода.

Кроме всего прочего, страну затронула бюрократия и планы провести массовое тестирование на коронавирус — провалились. По состоянию на 12 мая, Бразилия сделала только 482 тысячи анализов. Из десятки стран с самым высоким показателем смертности от COVID-19 только Нидерланды протестировали меньше людей. Страна, где численность населения в 12 раз меньше, чем в Бразилии.