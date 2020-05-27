«Сколько заражено человек — это даже представить страшно» 27.05.2020, 17:55

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иллюстрационное фото Reuters

Белорусская медицинская система неверно выявляет больных коронавирусом.

Житель Новогрудка поделился с пресс-службой гражданской кампании «Европейская Беларусь» историей своей семьи, о том, как одна медицинская ошибка привела к неблагоприятному исходу:

- Беда в нашей стране заключается в том, что медицинская система неверно выявляет больных коронавирусом. Дело в том, что при обращении граждан с незначительными признаками ОРВИ врач выписывает больничный лист с рецептом и отправляют домой. В случае, если состояние больного будет ухудшаться, то только тогда делают снимок легких. Если по снимку выявляется пневмония, только тогда пациент тестируется на COVID-2019. Если пневмония не выявлена, соответственно и речи о тесте на «корону» и быть не может, хотя коронавирус может переносится, как и бессимптомно, так и в легкой форме.

Нечто похожее случилось и у меня. Мы с супругой заболели. Мое состояние было хуже, чем у жены, а жене уже должны были закрыть больничный. Однако я настоял у терапевта на том, чтобы нас обоих отправили на снимок легких. И вот результат: мой снимок чистый, а у жены – пневмония. После чего жене сделали тест на коронавирус, который и выявил положительный результат. Супругу сразу госпитализировали, а меня с детьми оставили дома на самоизоляции.

Спустя четыре дня взяли мазки и у меня. Тут же возник вопрос: «Почему не сразу?». А потому, что я контакт первого уровня и никого не волнует, что я сидел неделю дома с женой на больничном.

Вчера у меня был повторный снимок легких, который показал, что все чисто. Ожидаю результатов теста, которые, скорее всего, будут положительными.

Вывод: если бы я не отвёл жену на снимок, то ей бы закрыли больничный, и она пошла на работу, а мою семью никто бы не проверял и все жили бы дальше обычной жизнью, потому что у нас врачи выявляют не коронавирус, а пневмонию.

А пока врачи думали, что моя жена больна ОРВИ, она пообщалась со своим замом, которая, в свою очередь переобщалась с половиной организации, где работает и со своей семьёй. Когда выяснилось, что заместительница моей супруги является контактом первого уровня – ее посадили на самоизоляцию, а ее семью отвезли к бабушке. Примечательно, что та бабушка – сотрудница детского сада.

Буквально сегодня стало известно, что у коллеги моей жены тест на COVID-2019 дал положительный результат. Это женщина проживает в Новоельне, недалеко от Новогрудка. Новоельня – небольшой населенный пункт, там жители тесно общаются. Сколько человек заразила эта женщина в семье, на работе, в своем поселке – страшно представить. И если бы нам с женой тест на коронавирус сделали сразу, то ничего бы этого не случилось. Вот такой расклад.

Так что, как бы они не старались, с такой системой переболеют все. Возможно это кому-то на руку.