Fitch предсказал России годы низких цен на газ 1 27.05.2020, 18:29

Газовые трейдеры в Европе не исключают отрицательных цен в ближайшие месяцы.

Полное восстановление баланса на газовом рынке, где цены рухнули почти в 8 раз за два года, может растянуться на несколько лет, передает finanz.ru.

Такое мнение высказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко в рамках вебинара «Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания».

В конце прошлой неделе спотовые цены на газ на крупнейшем в Европе хабе - TTF в Нидерландах - падали до до 2,479 евро за МВт⋅ч. Это 0,78 доллара за миллион британских тепловых единиц, или 27,3 доллара за тысячу кубометров.

В начале года газ стоил около 100 долларов за тысячу кубов, а зимой 2018-го - около 220 долларов.

На среду, 27 мая, спотовые котировки поднялись до 45,8 доллара. Однако для этого «Газпрому» пришлось на два дня полностью остановить поставки по трубопроводу «Ямал-Европа», качающему газ в Германию через территорию Польши.

Текущие цены на газ в Европе уже ниже российских и убыточны для «Газпрома». Нулевой уровень рентабельности у российской компании находится на уровне 100 долларов за тысячу кубометров, отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев: «$13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспорт по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы. Итого свыше $74. Плюс надо добавить таможенную пошлину в 30%».

К началу отопительного сезона цены на газ начнут расти, но восстановление баланса на рынке будет происходить крайне медленно, прогнозирует Маринченко из Fitch.

«На полное восстановление рынка, вероятно, уйдет несколько лет», - добавляет он.

Газовые трейдеры в Европе считают вполне вероятным сценарий с падением цен на газ ниже нуля, отмечает Reuters.

«Если поставки останутся прежними до тех пор, пока хранилища переполнены, мы может увидеть отрицательные цены в какой-то момент, потому что со стороны спроса облегчения не просматривается», - сказал агентству трейдер.

По данным ФТС, в первом квартале «Газпром» отправил за границу 46,6 млрд кубометров газа - на 24% меньше, чем годом ранее. Экспортная выручка компании рухнула более чем вдвое - с 14,1 до 6,8 млрд долларов.

В период с 1 января по 18 мая российские трубопроводные поставки в Финляндию упали на 47%, в Литву - на 72%, транзит через Украину - на 51%, а транзит через Беларусь и Польшу - на 18%.