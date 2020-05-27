Фильм в открытом космосе от Илона Маска и NASA снимет Даг Лайман 27.05.2020, 18:37

фото: warner bros.

Глава SpaceX нашел режиссера для Тома Круза.

Основатель компании SpaceX Илон Маск и космическое ведомство NASA начали препродакшен первого полнометражного фильма, снятого в открытом космосе. Американские СМИ сообщают, что режиссером ленты с Томом Крузом в главной роли станет автор фильмов «Грань будущего» и «Мистер и миссис Смит» Даг Лайман, передает gazeta.ru.

Федеральное космическое ведомство NASA подтвердило план работы над первым полнометражным художественным фильмом, снятом в открытом космосе. Режиссером проекта, которым занимаются глава компании SpaceX Илон Маск и голливудский актер Том Круз, стал Даг Лайман. Ранее он работал с Крузом над фильмами «Грань будущего» и «Сделано в Америке».

Согласно источникам Variety, новая лента будет снята в космосе частично, а большую часть сцен можно будет проработать на Земле. У фильма пока нет дистрибьютора, и точные детали сюжета остаются неизвестными. Но учитывая опыт Лаймана, его утверждение в качестве режиссера картины дает повод предположить, о чем будет новая картина. Несколько лет назад постановщик пригласил Круза для работы над фантастическим проектом «Луна-парк». Сообщалось, что фильм расскажет о группе наемников-отщепенцев, которые путешествуют в космосе и с помощью украденного оборудования пытаются добыть источник энергии на Луне. Синопсис слишком хорошо подходит к тому, что задумали Илон Маск и Том Круз.

Главную роль в ленте, находящейся в разработке с 2007 года, в разное время приписывали Брэдли Куперу, Крису Эвансу, Джейку Джилленхолу, Эндрю Гарфилду и Крису Пайну. Режиссер нашел финансирование для проекта в 2011 году, однако студия Paramount отменила съемки после того, как компания Skydance испугалась провала фильма с бюджетом в $100 млн и отказалась от работы.

Пользователи соцсетей предположили, что секретным проектом Маска, Лаймана и Круза является тот самый «Луна-парк», долгие годы находящийся в подвешенном состоянии. Однако в Paramount опровергли эти догадки.

Производство фильма вряд ли начнется в ближайшее время не только из-за масштабной подготовки к съемкам в космосе, но и в связи с графиком Круза. Его работа над двумя новыми частями шпионской франшизы «Миссия невыполнима» в Италии была приостановлена из-за пандемии коронавируса в конце февраля без точного графика возвращения к съемкам.

«Из соображений безопасности и ради благополучия наших актеров и съемочной группы, а также в связи с действиями местного правительства, направленными на предотвращение проведения массовых мероприятий в качестве ответа на угрозу коронавируса, мы изменили трехнедельный план съемок, которые должны были пройти в Венеции и стать первым этапом активной части работы над фильмом «Миссия невыполнима 7», — прокомментировали ситуацию представители компании.

Представители Paramount сообщили, что продолжают наблюдать за ситуацией и при необходимости начнут сотрудничать с представителями власти и здравоохранения.

В конце мая СМИ сообщили об изменениях в актерском составе седьмой части блокбастера «Миссия невыполнима». Согласно источникам The Hollywood Reporter, вместо Николаса Холта на роль главного злодея был утвержден Эсае Моралесу из «Полиции Нью-Йорка». Это решение было принято в связи с конфликтом из-за неудобного рабочего графика артиста. Издание уточнило, что производство проекта остается замороженным из-за пандемии, что также стало причиной ухода Холта из команды фильма.

Режиссер Кристофер Маккуорри, работающий сразу над двумя частями франшизы, общается со съемочной группой по видеосвязи. Во время записи подкаста Light the Fuse он рассказал, что часть седьмого фильма пришлось перенести в восьмой. По словам постановщика, он хотел сделать упор на эмоциональное путешествие Итана Ханта, что привело к значительному увеличению хронометража.

«Финал первого фильма встал на место, — отметил режиссер. — Мы поняли, каким будет конец, и поняли, каким будет начало. У меня оказалось две сцены, и это означало, что было готово 40 минут восьмой «Миссия: невыполнима».

Премьера седьмой части боевика «Миссия невыполнима» должна состояться в ноябре 2021 года, а восьмой фильм серии выйдет в 2022 году.