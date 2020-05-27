Киев заключил меморандум о поставках сжиженного газа из США 27.05.2020, 19:00

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Цистерна с СПГ во Флориде

фото: ap images

Меморандум предполагает поставки американского газа в объеме 5,5 млрд кубометров в год.

Правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках сжиженного газа (СПГ). Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в среду, 27 мая, на заседании кабинета министров. Документом предусмотрен ежегодный объем поставок СПГ как минимум 5,5 млрд кубометров, его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub, передает DW.

По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, меморандум "предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок СПГ и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", указывает Reuters.

Как передает агентство "Украинские новости", стороны также договорились об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта. Меморандум предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа в Украине.

Вопрос диверсификации поставок энергоносителей Украина начала рассматривать после аннексии Крыма Москвой в 2014 году, когда резко обострились отношения с традиционным поставщиком Россией.