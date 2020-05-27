закрыть
27 мая 2020, среда, 19:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Ивьевском районе ввели масочный режим

  • 27.05.2020, 19:04
  • 1,781
В Ивьевском районе ввели масочный режим

Обслуживать посетителей без масок запрещено.

В Ивьевском районе ввели масочный режим. Теперь в различных инстанциях и торговых точках обслуживать людей без масок запрещено. Также в магазинах, кафе, банках, аптеках и других объектах вводятся ограничения по количеству одновременно находящихся в помещении людей, сообщает районная газета.

В Ивьевском районе утвержден план дополнительных мероприятий по минимизации риска завоза и распространения COVID-19. Так, ношение масок в общественных местах становится обязательным. Руководителям субъектов хозяйствования будет запрещено обслуживание посетителей, не использующих средства защиты. Также введено ограничение по количеству одновременно находящихся посетителей в магазинах, точках общепита, аптеках, отделениях банков и других с учетом необходимости соблюдения мер социального дистанционирования.

Напомним, первый случай коронавируса в Ивье был зафиксирован 30 марта. Тогда анализ пациента инфекционного отделения местной больницы дал положительный результат. Он был госпитализирован с пневмонией.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн