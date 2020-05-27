В Ивьевском районе ввели масочный режим 27.05.2020, 19:04

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Обслуживать посетителей без масок запрещено.

В Ивьевском районе ввели масочный режим. Теперь в различных инстанциях и торговых точках обслуживать людей без масок запрещено. Также в магазинах, кафе, банках, аптеках и других объектах вводятся ограничения по количеству одновременно находящихся в помещении людей, сообщает районная газета.

В Ивьевском районе утвержден план дополнительных мероприятий по минимизации риска завоза и распространения COVID-19. Так, ношение масок в общественных местах становится обязательным. Руководителям субъектов хозяйствования будет запрещено обслуживание посетителей, не использующих средства защиты. Также введено ограничение по количеству одновременно находящихся посетителей в магазинах, точках общепита, аптеках, отделениях банков и других с учетом необходимости соблюдения мер социального дистанционирования.

Напомним, первый случай коронавируса в Ивье был зафиксирован 30 марта. Тогда анализ пациента инфекционного отделения местной больницы дал положительный результат. Он был госпитализирован с пневмонией.