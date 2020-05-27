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Польский PKN Orlen делает ставку на альтернативное топливо

  • 27.05.2020, 19:13
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Польский PKN Orlen делает ставку на альтернативное топливо
иллюстрационное Фото: orlen

PKN Orlen планирует запустить установку по производству экологически зеленого водорода.

Установку по производству водорода производительностью 600 килограммов в час вместе с необходимой транспортной и заправочной инфраструктурой планирует построить до конца 2021 года в городе Влоцлавек в центральной Польше крупнейший польский нефтяной концерн PKN Orlen, передает «Радио Польша».

Водородное топливо будет предназначено для экологического городского транспорта, а также железнодорожного транспорта.

Как заявил президент PKN Orlen Даниель Обайтек, стратегия концерна предусматривает последовательное внедрение производства альтернативных видов топлива. Он добавил, что в перспективе установки по производству водорода будут построены на нефтезаводах в Плоцке и Тшебине.


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