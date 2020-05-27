Сотрудник МЧС: Пускай Лукашенко пожары тушит за копейки 27.05.2020, 19:35

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иллюстрационное Фото

Работник МЧС из Минска поставил на место местного идеолога.

Телеграм-каналу “Баста!” часто пишут о том, как на предприятиях, в школах и госорганизациях заставляют ставить подписи за выдвижение диктатора на седьмой срок. Публикуем рассказ сотрудника МЧС из Минска, который оказался в такой ситуации. Именно так нужно отвечать тем, кто заставляет вас ставить подписи за Лукашенко.

- Работаю в МЧС, работа сама по себе не самая лёгкая, и это я не о том, что приходится жизнью рисковать, - пишет он. - Весь этот геморрой с десятками полоумных начальников, газетками, вычетами и прочим очень сильно мешает работать, притом что зарплаты у нас тоже не такие уж и высокие, в реальности хватает впритык, так как у меня двое еще детей.

Так вот, сейчас вообще началась какая-то дичь.

Сначала с этой эпидемией - нас пытались в "подкреп" к МВД запихать, но вроде одумались, по крайней мере у нас, в других частях не знаю.

Сейчас очередная новая фишка - выборы. Позвонил в мой выходной мне наш "идеолог", сказал в довольно грубой форме прийти на работу с паспортом.

Я спросил зачем, тот сказал, что за Лукашенко надо подписаться. Я отказался, сказал что мне это не нужно, и тут началось.

Я, как выяснилось, "неблагодарная свинья", которая не ценит всё, что для меня государство сделало и делает.

Сказал, что я скоро работать не буду. Я ответил, что меня полностью такой расклад устраивает, пускай Лукашенко пожары тушит за копейки.

После я позвонил паре ребят, они сказали, что тоже не отдали голоса.

Не жалею ни капли, достали.

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