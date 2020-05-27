Сергей Петрухин: Каждый день в Бресте от воспаления легких умирает около 70 человек 27.05.2020, 19:38

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Сергей Петрухин в суде

Фото: Белсат

Эту информацию блогеру сообщил брестский врач.

Брестского блогера Сергея Петрухина выписали из больницы после двухнедельного лечения коронавируса. Сейчас блогер на самоизоляции, ждет результатов теста. Сергей Петрухин рассказал «Белсату» как его лечили от инфекции и как он себя сейчас чувствует.

Коронавирус у блогера Сергея Петрухина подтвердился 14 мая. Блогера положили в Центральную городскую больницу. Ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у другого блогера – автора канала «Народный репортер» Александра Кабанова.

Сейчас Сергей Петрухин уже дома. Две недели он пролежал в больнице, а теперь на самоизоляции.

«Чувствую уже хорошо себя. В больнице был две недели. В течение лечения в больнице мне давали лекарство от кашля, антибиотики, какие-то лекарства для желудка. У меня симптомов почти не было никаких, просто нашли в мазке коронавирус. У нас в палате все были легкие, поэтому я не видел тяжелых случаев. Лечили одинаково всех. А вот теперь на самоизоляции, жду результаты теста», – рассказал «Белсату» Сергей Петрухин.

Блогер уточнил, что его выписали из больницы 26 мая. Вскоре должны прийти анализы еще одного теста на коронавирус. Сергей Петрухин говорит, что врачам приходится сейчас работать чрезвычайно много.

«Врачи в защитных костюмах, но точно, не противочумных. Легкие костюмы, прозрачный пластик на лице, бахилы. Отношение было довольно хорошее. Многие врачи узнавали меня. Интересно, что врачи говорили о солидарности, выражали поддержку. Но на мои вопросы они не отвечали. Я спрашивал про доплаты, про работу, про заражения. Врачи говорили, что проблем у них нет, вот только я им не поверил. Мне кажется, что люди запуганы», – высказывает мнение Сергей Петрухин.

Также, по мнению блогера, нельзя считать точной официальную статистику по инфицированным и умершим от коронавируса,которую озвучивает Минздрав.

«Один врач мне рассказал, что каждый день в Бресте от воспаления легких умирает около 70 человек. Этот врач акцентировал внимание, что в больнице, где я лежал, все пациенты с легкими симптомами. А вот в других – просто ужас. Всего вся центральная больница Бреста полностью выделена под инфицированных коронавирусом. Были среди пациентов больницы и врачи тоже».