В Минске фонтан за 2 миллиона рублей затопил набережную сразу после запуска 3 27.05.2020, 20:17

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фото: twitter / Onliner

Оказалось, что фонтан — не фонтан.

Фонтан на улице Пулихова запустили 8 мая. Планировалось, что сверкающие на солнце струи будут долго радовать горожан, однако характер у новой установки оказался чересчур своевольным: вместо того чтобы циркулировать по намеченному кругу, вода устремилась в сторону Свислочи, параллельно затопив часть набережной. Велодорожка промокла, на плитке образовались лужи (оказалось, что фонтан — не фонтан). Но проблему, видимо, все же исправят: у выключенного объекта были замечены рабочие, пишет «Онлайнер».

Фотографии «колдующих» на набережной людей появились в Telegram-канале. «Доделывают фонтан на Пулихова, чтобы вода не сливалась на тротуар и велодорожку. Ну, хоть спустя месяц после открытия», — говорится в сообщении.

фото: Onliner

фото: Onliner

Напомним, судя по инвестиционной программе на 2020 год, на строительство фонтана собирались потратить 2,185 млн рублей. Как и предполагалось, у него три плоскостные чаши вровень с тротуаром. Раньше на этом месте хотели построить культурно-развлекательный центр с рестораном, но проект был встречен протестом местных жителей и экологов. В итоге власти города не стали заключать договор с инвестором и реконструировали фонтан.