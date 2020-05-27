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Визовый центр Великобритании в Минске с 1 июня возобновит работу

  • 27.05.2020, 20:27
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Визовый центр Великобритании в Минске с 1 июня возобновит работу
фото с сайта: homo-tour.by

Посетители должны быть в масках.

Визовый центр Великобритании с 1 июня возобновит свою деятельность. Об этом сообщается на сайте учреждения.

— С 1-го июня Визово Иммиграционная Служба Великобритании начинает поэтапное возобновление услуг, и наш Визовый центр в Минске будет открыт с этой же даты.

Запись на подачу документов доступна уже с сегодняшнего дня — 27 мая.

Время работы центра изменено. Принимать заявителей будут пока только два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

— Вы должны будете носить маску и соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы войти в наш центр.

Также в визовом центре напоминают, что с 8 июня в Великобритании начинают действовать новые правила въезда.

Напомним, с 21 мая прием документов на все типы краткосрочных шенгенских виз (туризм, деловая виза и др.) со сроком действия с 16 июня 2020 года возобновил Визовый центр Италии.


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