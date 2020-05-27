В минской больнице, где лечат пациентов с COVID-19, отключат горячую воду 27.05.2020, 20:29

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Фото с сайта vitvesti.by

С 1 июня в столице начнут отключать горячую воду для профилактики теплосетей.

Плановое отключение из-за ситуации с коронавирусом перенесли на начало лета с мая. Накануне был опубликован график. В нем есть и улица Уборевича, где уже в первый день лета исчезнет горячая вода. Отключение затронет и 10-й городскую клиническую больницу.

Пресс-служба Мингорисполкома в Telegram успокаивает: "Без паники. Учреждение оснащено бойлерами, которые позволят обеспечить пациентов и персонал горячей водой". Чиновники считают, что период отключения горячей воды никому не принесет "серьезных неудобств". Интересно, что главный врач больницы Виктор Исачкин сказал tut.by, что отключения горячей воды не будет.

Известно, что с начала апреля 10-я больница работает как инфекционная, оказывает помощь пациентам с COVID-19.