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В четверг в Беларуси ожидается до +22 градусов

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  • 27.05.2020, 21:25
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В четверг в Беларуси ожидается до +22 градусов

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 28 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем - 17-22 градуса тепла.


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