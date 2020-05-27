Британские биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи 3 27.05.2020, 22:00

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Исследование предполагает, что в этом заключается ответ на вопрос, как возникла человеческая речь.

Британские биологи обнаружили, что шимпанзе при общении друг с другом делают определенные движения губами, ритм которых удивительным образом совпадает с ритмом речи человека. Новое исследование предполагает, что в этом заключается ответ на вопрос, как возникла человеческая речь. Результаты опубликованы в журнале Biology Letters.

Биологи давно и безуспешно ищут зачатки речи у приматов, но все предыдущие исследования были сосредоточены на изучении звуков, издаваемых человекообразными обезьянами. Авторы данной работы предположили, что человеческая речь возникла не столько в процессе эволюции звуков, сколько основывалась на движениях губ.

Известно, что люди во всем мире, независимо от того, на каком языке они разговаривают, во время разговора открывают рот два-семь раз в секунду, причем каждый цикл соответствует слогу. В жестах и мимике лица орангутангов, макак и шимпанзе также наблюдается определенная ритмичность.

Сравнивая видеозаписи из четырех популяций шимпанзе Pan troglodytes: двух диких — в Уганде, и двух, находящихся в неволе — в зоопарках Великобритании и Германии, исследователи обнаружили, что губы этих приматов двигаются со средним "речевым" ритмом четыре "слога" в секунду.

Интересно, что ритм у разных животных различался иногда вдвое. При этом не было существенных различий в средней скорости движения губ между популяциями в неволе и дикими обезьянами.

Авторы предполагают, что "причмокивания" губами у шимпанзе выполняют роль речи и служат для привлечения внимания и передачи своих эмоций и информации. В сочетании с особыми звуками, которые животные издают, когда они ухаживают друг за другом, эти ритмичные движения — важный элемент коммуникации и социального взаимодействия между особями.

"Наши выводы подтверждают гипотезу о том, что древние ритмичные сигналы приматов служили для привлечения внимания, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Адриано Ламейра из Школы психологии и нейронаук при Университете Сент-Эндрюс в Великобритании. — Но все равно это остается предположением до тех, пока не будут получены более подробные данные по другим приматам".

Ученые планируют в ближайшее время провести такие исследования в сочетании с наблюдениями за социальным взаимодействием в пополяциях.

Авторы понимают, что эволюционная преемственность появления речи у человека от приматов еще не доказана, но считают, что результаты их исследования помогут в этом вопросе. Теперь ученые смогут отслеживать развитие этой важнейшей составляющей человеческой коммуникации не только на основе вокальных, но и жестовых элементов.