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SpaceX Илона Маска впервые запускает астронавтов на орбиту: видеотрансляция

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  • 27.05.2020, 22:44
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SpaceX Илона Маска впервые запускает астронавтов на орбиту: видеотрансляция
иллюстрационное Фото: SpaceX

Сегодня в 23:33 по Минску в истории освоения космоса может открыться новая страница.

27 мая в истории освоения космоса может открыться новая страница. SpaceX Илона Маска станет первой частной компанией, которая доставит американских астронавтов на Международную космическую станцию. Раньше астронавты могли попасть на МКС только на российских космических кораблях.

Телеканал «Настоящее Время» ведет прямую трансляцию запуска с 23:00 по минскому времени:


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