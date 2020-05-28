«Вылез конъюнктивит, губы посинели»: белоруска рассказала о необычном способе заражения COVID-19 1 28.05.2020, 7:51

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Фото: ShutterStock

Жительница Гомельской области находилась рядом с больницей, где госпитализирован ее муж.

Жительница одной из деревень в Гомельской области позвонила на телефон «горячей линии» «Кур’ера» по COVID для того, чтобы посоветоваться. Она не знает, что ей делать — вызывать врача или идти на работу. Дело в том, что она съела банан, которым ее угостил муж, а потом у нее появились признаки коронавируса. Мужчина лечится в больнице от COVID-19.

«У меня муж лежит с коранавирусом в больнице, — рассказала Алла. — Когда он 7 мая попал туда с пневмонией, у него взяли первый тест и он был отрицательным, а когда 20 мая взяли повторный тест — он оказался положительным. Мужа перевели в другое отделение и лечат от коронавируса.

Когда навещали его, мы же не знали, что второй тест будет положительным, а он нам из окна скинул банан и мы его съели.

Я сейчас приболела, меня знобит, «вылез» конъюнктивит, губы посинели, но температуры нет. Не знаю, что делать — вызывать врача или идти на работу. Я работаю в учреждении с людьми, нас перевели на вахты по две недели. Сейчас мне надо выходить на работу, а у меня появились признаки. Я вспомнила про банан, и меня прямо заколотило».