«Решили наказать за то, что я заболела коронавирусом» 1 28.05.2020, 8:02

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ФОТО: МАКСИМ МИШИН/MOS.RU

Истории заразившихся COVID-19 российских медиков.

В Москве переболевшим коронавирусной инфекцией продолжают приходить штрафы за нарушение так называемого режима самоизоляции. Эти штрафы назначают автоматически при помощи приложения "Социальный мониторинг", которое заболевших обязывают устанавливать на мобильный телефон. Приложение выписало уже 54 тысячи штрафов – каждый на сумму 4000 рублей ($56). Тысячи москвичей с этими штрафами не согласны и говорят, что не выходили из квартиры, но мэрия Москвы не собирается отказываться от использования приложения.

Штрафы получают даже медики, заразившиеся коронавирусом на работе. Две московские медсестры, которые теперь потратят президентские надбавки за работу с пациентами на штрафы, рассказали "Настоящему Времени" свои истории.

Алла Губанова, медсестра Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого

— Работаю в городской клинической больнице Спасокукоцкого. С первых дней, как нас перепрофилировали, я пошла работать добровольцем в шестую "терапию". Отработав четыре смены, я заболела. По КТ у меня двухсторонняя пневмония с 15% поражения.

С 22 числа я села на карантин с постановлением, а 26 числа мне пришло СМС-оповещение, чтобы я установила вот это приложение "Социальный мониторинг". Я его установила. Со 2 мая мне стали приходить штрафы на "Госуслугах". Так как машину я не вожу, я вначале вообще не поняла, что это такое: позвонила в полицию, думала, меня взломали. Приехала полиция. Приезжала она четыре дня подряд в ночное время. Потому что в первый день мне приходили четыре штрафа по четыре тысячи, то есть на 16 тысяч сразу. На следующий день мне на 24 тысячи пришли штрафы.

Мне СМС-сообщения приходили через раз, я даже распечатку делала. Они говорят, что должны были приходить пуш-уведомления, – у меня андроид, мне ничего не приходило. Мне приходилось заводить будильник каждые 30 минут, чтобы самой ловить, идентификацию, селфи вот это делать. Но когда человек болеет, он просто не в состоянии ходить без конца с телефоном. Теперь я еще и виновата, что я заболела.

Мария Алексеева, медсестра больницы №10 в Некрасовке

— Изначально я работала не в больнице – нас просто распределяли на забор мазков, мы его производили по всей Москве у больных, у потенциальных больных. Потом, естественно, я заболела, появились у меня первые симптомы. С кровати встать я не могла, была сильная утомляемость, потеря обоняния и общая слабость. Слабость была просто колоссальная: ты доходишь до кухни – и уже чувствуешь, что ты устал и тебе нужно посидеть отдохнуть.

Спустя пять дней мне пришло уведомление, что я должна установить приложение "Социальный мониторинг" себе на мобильном устройстве. Вообще программа не функционировала, это было уже 27 апреля. Мне приходило оповещение: сделайте фотографию. Я захожу в приложение – и оно меня тут же выбрасывает, как только я пытаюсь сделать фотографию. Получается, через два дня ко мне пришел домой участковый, сказал, что на меня поступило заявление, что я игнорирую режим самоизоляции, не пользуюсь приложением. Я ему открыла приложение – показала, что оно не работает. Даже при нем я пыталась сделать фотографию – у меня ничего не получилось. Он все записал, сфотографировал, что приложение не работает, и ушел.

Первого мая мне начислили первый штраф – я была в таком шоке! Второе мая наступает – мне поступают еще два штрафа. Всего у меня 11 штрафов. Все штрафы были за фото, которые я якобы не сделала в приложении. Два штрафа были на один день – на 27 апреля, по временным рамкам они отличались на одну минуту: 8 часов 9 минут утра и 8 часов 10 минут утра.

Алла Губанова:

— Мое нарушение только в том, что я не сфотографировала свое лицо. Ну как такое может быть? Мне просто обидно. Работав, заболев – и вот такое отношение к медикам. Я даже звонила в Главконтроль. Человек на той стороне сказал мне: "Не надо так эмоционировать, у вас будет 10 дней, чтобы подать в суд и обжаловать эти постановления". Но, простите, у меня их 17 штук. За что? Что я не сделала селфи. Получается то, что я заработаю, то я и отдам – вот эти все надбавки.

Мария Алексеева:

— То, что я сейчас заработаю, я и отдам за штрафы. Либо за суды. Примерно будет одно и то же.

Я намерена обжаловать, потому что мне действительно обидно. Я за справедливость. И я честно сидела дома, я не нарушала закон. Честно, мне очень обидно. Я пролила кучу слез, потому что очень неприятно: я сидела честно дома, понимаю всю серьезность ситуации. И когда я выходила работать, я тоже понимала, что я могла заразиться, но я медик – в принципе я должна работать в этот период. Но такого я не ожидала.

Я вообще не понимаю, как можно начислить штраф просто за фотографию, тем более, что я этому приложению дала доступы к телефону все. Доступ к геолокации был, полностью все, что только можно.

Уже сейчас пошли слухи по больнице – вот я сегодня работала, с ночи пришла – уже все обсуждают, что людям начисляют штрафы, как страшно болеть, действительно.

Алла Губанова:

— Мне обидно, что я пошла в первых рядах, заболела – и такое отношение: сиди болей дальше. Да, мне обидно. И я не одна в такой ситуации: из моей больницы тоже есть медсестра, ей 12 тысяч [штраф выписали]. Но, кажется, с такой суммой, как у меня, штрафов на 68 тысяч, по-моему, я одна такая. Решили меня наказать, что я заболела. Получается, у нас заболевание равно штрафу.

Жителей Москвы, у которых диагностируют COVID-19 или ОРВИ, обязывают пользоваться приложением "Социальный мониторинг". Глава городского Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко подсчитал, что его установили около 67 000 москвичей.

Приложение не только запрашивает геоданные пациента, но и обязывает его делать селфи – раз в несколько часов. Тысячи москвичей уже получили уведомления о штрафах из-за сбоев в работе приложения, есть оштрафованные за то, что оказались в "скорой" и в больнице – четыре тысячи рублей за каждое пропущенное селфи. Другие не смогли установить приложение соцмониторинга из-за технических требований мобильного телефона, но тоже получили штрафы. Оштрафованные намерены подать коллективный иск в суд.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 26 мая предложил отменить штрафы от "Социального мониторинга", но власти Москвы заявили, что не будут этого делать.