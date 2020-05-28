В Минске предприниматели пикетировали главное здание «Горизонта» 6 28.05.2020, 8:10

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Фото: onliner.by

Бизнесмены добиваются снижения арендной платы.

Многие минчане и в хорошие времена задавались вопросом: зачем нашему городу столько кофеен и креативных пространств? Ведь большинству людей, кроме хлеба насущного, в жизни ничего не надо, к тому же белорусы все время жалуются на отсутствие лишних денег. Оказывается, раньше были и деньги, и потребности, а теперь все куда-то подевалось. Через пару месяцев тенденция, наверное, обернется вспять, но будет поздно, ведь прямо сейчас сфера развлечений умирает под гнетом непосильных арендных ставок. Конечно, не вся. Многие собственники помещений сделали скидки. Но некоторым бизнесам крупно не повезло: они оказались завязаны на арендодателях, которые с большим скрипом идут на любые уступки. Эта проблема коснулась предпринимателей, создавших модный корпус №6 на базе бывшего завода «Горизонт», который уже давно не выпускает одноименные телевизоры. Вложив серьезные средства в ремонт производственных помещений, бизнесмены оказались в ситуации, когда выручка упала до нуля, а арендодатель отключает электричество и принудительно списывает деньги со счетов, стоит лишь просрочить платеж по аренде. 27 мая создатели корпуса №6 провели собрание у крыльца инновационного центра «Горизонт» (где находится руководство ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер»): они ожидали, что уже на этой неделе наболевший вопрос по аренде решится, пишет onliner.by.

Однако внутрь здания пустили только нескольких делегатов «из соображений социального дистанцирования». Когда переговорщики из числа предпринимателей прошли внутрь, всех остальных настойчиво попросили расходиться.

— Расходимся... Предложение разойтись... [В противном случае] нам придется звонить в РУВД. Решение вопросов не предполагает пикетирования.

Но толпа не расходилась. Предприниматели оживленно беседовали о второй волне эпидемии, о том, что продержатся не больше месяца, о списании средств со счетов, о смешных скидках, которые «Горизонт» предлагает в это несмешное время.

— Мне прапануюць знізіць арэндную плату на 6,66%. А ў мяне выручка знізілася на 66%. Можа, яны не там коску паставілі?

Говорили и о том, что, будучи частным предприятием, «Горизонт» не обязан выполнять указ о поддержании пострадавших сфер бизнеса. Ведь для частных арендодателей этот указ носит чисто рекомендательный характер. То есть конечным бенефициаром деятельности «Горизонта», очевидно, является государство, но регулирование ставок аренды, реагирование на указы и прочее — как и у всех частников, на усмотрение руководства.

К тому же у некоторых бизнесов арендодатель в этом месяце принудительно списал средства со счетов. По договору «Горизонт» имеет на это право после оформления исполнительной надписи у нотариуса.

Обо всех этих превратностях судьбы бизнесмены разговаривали 40 с лишним минут — именно столько длились переговоры с делегатами за закрытой дверью. Наконец из здания вышел предприниматель Юрий Алейник и рассказал о результатах беседы.

— Конкретного предложения с их стороны на бумаге нет. На словах они предлагают зафиксировать курс евро, актуальный на 1 марта, по индивидуальным заявлениям вплоть до 1 сентября.

Тут нужно объяснить, что площади шестого корпуса завода «Горизонт» сдаются с привязкой к евро, несмотря на дедолларизацию экономики и перевод страны на рублевые рельсы. Тем не менее до 1 июня курс уже замораживали. Теперь готовы разговаривать и о дальнейшей заморозке курса.

— Кроме этого, «Горизонт» предложил снижение арендной платы на 10% на неопределенный период, — продолжил Юрий Алейник. — Они говорили, что также являются коммерческой структурой, которая не может пойти на большее снижение, потому что у них будут убытки.

Большинство предпринимателей остались недовольны результатом переговоров и скромными уступками, на которые пошел «Горизонт», но и такие новости оказались лучше их отсутствия. Переговоры об арендных каникулах пока не увенчались успехом.