закрыть
28 мая 2020, четверг, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виктор Бабарико заявил, что собрал уже более 50 тысяч подписей

26
  • 28.05.2020, 8:24
  • 5,091
Виктор Бабарико заявил, что собрал уже более 50 тысяч подписей
Фото: tut.by

Бывший банкир обратился к своей команде.

Экс-банкир Виктор Бабарико сообщил, что его команда собрала более 50 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Об этом он заявил во время стрима на YouTube, сообщает «Белсат».

«Вы совершли подвиг, – обратился Бабарико к своей команде, – вы за три дня более 50 тысяч подписей. Это та информация, которая к нам поступила. Я думаю, что 50 тысяч за три дня – такого никогда в истории Беларуси не было».

Ранее сегодня, 27 мая, Виктор Бабарико сообщил в своем телеграм-канале, что его инициативная группа собрала 35 тысяч подписей.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн