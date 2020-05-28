Виктор Бабарико заявил, что собрал уже более 50 тысяч подписей 26 28.05.2020, 8:24

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Фото: tut.by

Бывший банкир обратился к своей команде.

Экс-банкир Виктор Бабарико сообщил, что его команда собрала более 50 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Об этом он заявил во время стрима на YouTube, сообщает «Белсат».

«Вы совершли подвиг, – обратился Бабарико к своей команде, – вы за три дня более 50 тысяч подписей. Это та информация, которая к нам поступила. Я думаю, что 50 тысяч за три дня – такого никогда в истории Беларуси не было».

Ранее сегодня, 27 мая, Виктор Бабарико сообщил в своем телеграм-канале, что его инициативная группа собрала 35 тысяч подписей.