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СМИ о болезни Кадырова: Бледный, похудевший, у него одышка и явная слабость

  • 28.05.2020, 8:40
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СМИ о болезни Кадырова: Бледный, похудевший, у него одышка и явная слабость
Кадр сюжета ЧГТРК «Грозный»

Глава Чечни появился на публике с катетером на руке, но без маски.

26 мая, после шестидневного отсутствия в медийном поле, Рамзан Кадыров провел в Грозном совещание республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, пишет «Новая газета».

Накануне сайт МБХ-медиа сообщил о том, что 25 мая бизнес-джет Airbus ACJ319 с бортовым номером VQ-BVQ (по данным расследования канала «Дождь», именно на нем летает Кадыров) вылетел из Москвы и приземлился в Грозном.

Фотографии с совещания Кадырова появились в его телеграм-канале около шести вечера c комментарием: «На первом после праздника Ид аль-Фитр совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна».

Чуть позднее в новом инстаграм-аккаунте, которым, очевидно, пользуется глава Чечни после недавней блокировки Facebook нескольких страниц (включая и kadyrov._095, на которой глава Чечни 13 апреля распространил угрозы в адрес «Новой газеты»), появилось небольшое видео Кадырова в домашнем кругу в его грозненской резиденции. На этом ролике на правой руке Кадырова нечетко просматривается медицинский катетер.

Совершенно отчетливо этот катетер можно разглядеть на руке Кадырова при просмотре сюжета ЧГТРК «Грозный» о совещании. Этот сюжет был размещен на странице канала в инстаграме поздно вечером, но через несколько часов удален (запись видеосюжета имеется в распоряжении редакции — Ред.).

Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр.

Сам глава республики в сюжете выглядит, как человек, переносящий тяжелое недомогание на ногах: бледный, похудевший, с отечным лицом, у него одышка и явная физическая слабость.

В сюжете федеральных «Вестей» на канале ВГТРК видно, как тяжело ему дается спуск со ступеньки машины Скорой помощи: фонд Ахмата Кадырова подарил республике очередные 20 реанимобилей, и Кадыров торжественно передал их главным врачам грозненских больниц.

Также в этом сюжете обращает на себя внимание и странная рассадка за огромным круглым столом членов оперативного штаба, участвовавших в совещании. Все члены штаба находятся на значительном расстоянии от главы республики, и почти у всех на лицах — маски (у министра МВД ЧР Руслана Алханова даже респиратор). В масках и перчатках и операторы канала ЧГТРК «Грозный», снимавшие совещание. В масках же и все главные врачи чеченских больниц, которым глава Чечни торжественно дарит машины Скорой помощи.

И только сам Рамзан Кадыров упорно ходит без маски, хотя и ввел в республике строжайший масочный режим.

Шестидневное отсутствие Рамзана Кадырова в медийном поле связывали с его возможным заболеванием коронавирусной инфекцией.

Информация о госпитализации Размана Кадырова в ЦКБ УД президента РФ появилась 21 мая. Ее распространили в том числе и федеральные информационные агентства. Ни он сам, ни представитель его пресс-службы эту информацию так и не прокомментировали (в ходе совещания Рамзан Кадыров не очень внятно говорит по этому поводу: «И у нас же должен быть отдых»).

От коронавирусной инфекции болеют не только простые граждане, но и представители власти. Это — не преступление.

Но скрывать это и продолжать вести опасный для окружающих образ жизни все-таки не позволительно никому.

Абсолютно все, будь то премьер-министр России или пресс-секретарь президента России, обязаны при наличии коронавирусной инфекции соблюдать карантинный режим, нарушение которого чревато административной и даже уголовной ответственностью, если поведение зараженного лица приведет к заражению других людей.

25 марта сам Кадыров приравнял таких людей к террористам и сказал, что они заслуживают смерти: «Таких людей надо задерживать, находить самую неприятную... что там, следственный изолятор, другое какое-нибудь заброшенное место, закрыть сверху на замок, внутри чтобы было холодно, и держать его там без еды. Умышленно, зная все, вышел в народ и спокойно ходит.

Его в земле, в яму закопать, бросить его, пусть там умирает, если ему безразлична судьба моего народа [...] Почему мы уничтожаем террористов, задерживаем, сажаем? Чтобы они не убивали людей, чтобы они не взрывали объекты, чтобы они не нарушали общественный покой. Террорист может убить несколько человек, а этот, заразившийся, может убить десятки тысяч».

P.S.

После выхода материала Рамзан Кадыров публично прокомментировал наличие медицинского приспособления у себя на руке.

По версии главы Чечни, катетер нужен всего лишь для того, чтобы поднимать себе иммунитет. «Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram, который проводил его помощник, директор канала «Грозный» Ахмед Дудаев.


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