Рентгенолог из Дрогичина: Врачи массово болеют, а оставшиеся – сутками на работе 1 28.05.2020, 9:03

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Фото: svaboda.org

Медик с 40-летним стажем рассказал о реальной картине эпидемии в Беларуси.

О реальной картине происходящего 1reg.by рассказал врач-рентгенолог с 40-летним стажем УЗ «Дрогичинская районная центральная больница» Андрей Нефедченко.

«В рентгенологическом отделении нашей больницы трудится 15 человек. Из четырех лаборантов рентген-кабинета выполняет свои обязанности только один. Их работа заключается в непосредственном контактировании с пациентами больными Covid-19. Одна санитарка, на КТ – ни одного.– рассказывает Андрей Николаевич. – Все они на больничном с подтвержденным коронавирусом. Сейчас стоит вопрос по поводу еще одного врача, которому пришел положительный тест. Будут делать повторный анализ. В общей сложности на сегодняшний день не могут выполнять свою профессиональную деятельность семь медработников».

Врач-рентгенолог поделился, что заведующая одного из отделений хоть и находится на рабочем месте, но падает от изнеможения. Приходится подменять заболевшего доктора. Заменить одного врача другим невозможно, потому что действующего медперсонала осталось только по пару человек на отделение. Многие врачи и лаборанты сутками находятся на рабочем месте в прямом смысле этого слова.

«За эти полтора месяца мне тоже приходилось работать одному на двух кабинетах. Все сотрудники ходили в перчатках, масках, защитных щитках и противочумных костюмах – не помогло. Маска защищает в первую очередь больного и говорит о том, что человек уважает других, – утверждает Андрей Нефедченко.– Если сравнивать, что в мае прошлого года было 2-3 доброкачественные пневмонии, то в мае текущего – 50. Явно это не сезонная заболеваемость».

Как рассуждает Андрей Николаевич, большая вероятность заразиться инфекцией не от пациентов, а уже от собственных коллег.

Не раз и не одним СМИ доносилось населению о необходимости пользоваться СИЗ, соблюдать дистанцию и минимизировать походы в общественные места. Но большинство, наверно, думает, что все это их обойдет стороной. Как итог – увеличение количества пневмоний, коронавируса.

Медики не раз просили побеспокоиться не только о самих себе, но и о них тоже. Выбывший из строя врач – проблема не только для медучреждения, но и для самих пациентов. Медики являются борцом и защитником перед пандемией, поэтому давайте проявлять уважение и к ним, соблюдая все то, что они рекомендуют.