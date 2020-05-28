закрыть
28 мая 2020, четверг, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

COVID-19 в Барановичах: «скорая» приехала к пациенту и столкнулась с похоронной процессией

  • 28.05.2020, 9:17
  • 5,546
COVID-19 в Барановичах: «скорая» приехала к пациенту и столкнулась с похоронной процессией
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Жуткие реалии эпидемии в Беларуси.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фото из обычного барановичского двора на улице Жукова, 16. В один подъезд медики приехали проверить зараженных, в другом – похороны умершего от коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн