COVID-19 в Барановичах: «скорая» приехала к пациенту и столкнулась с похоронной процессией
- 28.05.2020, 9:17
- 5,546
Жуткие реалии эпидемии в Беларуси.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фото из обычного барановичского двора на улице Жукова, 16. В один подъезд медики приехали проверить зараженных, в другом – похороны умершего от коронавируса.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.