COVID-19 в Барановичах: «скорая» приехала к пациенту и столкнулась с похоронной процессией 28.05.2020, 9:17

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Жуткие реалии эпидемии в Беларуси.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фото из обычного барановичского двора на улице Жукова, 16. В один подъезд медики приехали проверить зараженных, в другом – похороны умершего от коронавируса.

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