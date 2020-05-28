Белорусские ученые разрабатывают биочернила для 3D-печати костной ткани 6 28.05.2020, 9:12

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Стало известно и о других исследованиях белорусских химиков.

Белорусские ученые разрабатывают биочернила для 3D-печати костной ткани, сообщил на пресс-конференции главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец, передает БелТА.

"Ученые разрабатывают так называемые биочернила для 3D-печати. Созданы пластичные кальцийфосфатные композиции, которые в настоящее время тестируются для 3D-печати участка поврежденной костной ткани. Эти исследования у нас ведутся совместно с российскими коллегами", - отметил Андрей Иванец.

Он рассказал и о других исследованиях белорусских химиков. В Институте механики металлополимерных систем НАН разработаны волокнисто-пористые полимерные материалы на основе перфторэтилена, который сейчас тестируются для создания средств защиты органов дыхания, респираторов.

На базе Института химии новых материалов НАН ведутся исследования по модификации нетканых материалов для придания им повышенных биоцидных характеристик, чтобы их можно было использовать как для адсорбционной, так и для фильтрационной очистки газовых сред.