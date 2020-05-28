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Коронавирус поразил 52-й спецбатальон под Лепелем

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  • 28.05.2020, 9:35
  • 2,546
Коронавирус поразил 52-й спецбатальон под Лепелем

Половина военнослужащих лежит, вторую половину «закрыли» в лесу.

Вспышка коронавируса произошла в 52-м отдельном специализированном поисковом батальоне под Лепелем. Часть военнослужащих вывезена в летний лагерь на самоизоляцию, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Очаг коронавируса в 52-ой отдельном специализированном поисковом батальоне, - сообщает источник канала. - Батальон частично выведен в летние лагеря на изоляцию. Половина лежит, вторую половину в лесу закрыли.

Точное число положительных результатов анализов назвать сложно, но их много. Об этом знает только наше высшее руководство, но это как военная тайна».

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