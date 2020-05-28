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«Мы не знали, какой ужас на нас надвигается»: рассказ из Бразилии об эпидемии COVID-19

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  • 28.05.2020, 10:25
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«Мы не знали, какой ужас на нас надвигается»: рассказ из Бразилии об эпидемии COVID-19
Фото: EPA

Президент страны говорит, что коронавирус — это «небольшой грипп».

Бразилия - лидер по суточному числу умерших от COVID-19.

Бразильский президент Жаир Болсонару выступает против коронавирусного карантина, однако губернаторы штатов вводят ограничения, поскольку число новых заболевших и умерших растет с каждым днем. Об этом рассказал liga.net Рамон дос Сантос, проживающий в Витории, столице штата Эспириту-Санту.

"Он (президент, - ред.) заботится об экономике и говорит, что коронавирус - это "небольшой грипп". Но Минздрав настаивает, что лучший способ остановить это - социальная изоляция. Власти некоторых штатов закрывают некоторые улицы, площади и пляжи, чтобы избежать скопления людей. Здесь, в Эспириту-Санту, часть магазинов начали открываться с прошлой недели", - говорит Рамон.

По его словам, в начале эпидемии люди продолжали ходить на пляжи, а в феврале отмечали традиционный карнавал без каких-либо ограничений, не зная при этом, "какой ужас на них надвигается".

Сейчас уже в Эспириту-Санту почти не ходят на пляжи, отмечает собеседник. В супермаркетах и общественном транспорте введен масочный режим, количество людей в общественных местах пытаются контролировать. Непродовольственные магазины в штате пока работают нерегулярно. На этой неделе купить, например, товары для ухода за телом можно было в понедельник, другие магазины работали в четверг и вторник.

По словам Рамона, в Витории многие люди с пониманием отнеслись к ограничениям – и носят маску не только в закрытых помещениях, но и на улицах.

В то же время он отмечает, что в бедных районах на улицах находится большее количество людей, чем в благополучных кварталах. По его мнению, это происходит потому, что беднякам не хватает денег (около $110 в месяц), которые выдает им правительство во время карантина, и они ищут способы заработать.

"Конечно же, коронавирус влияет на благосостояние всех, особенно самых бедных, которые не могут содержать свои дома за небольшие деньги от правительства. Я напуган. Я никогда раньше так не жил и не знаю, когда смогу вернуться к нормальной жизни. Я просто хочу учиться, видеться с друзьями, путешествовать с семьей. Я думаю, что у всех нас одинаковые чувства. Нам страшно и скучно, но, надеюсь, скоро все будет хорошо", - подытожил бразилец.

24 марта, обращаясь к нации, Болсонару призвал губернаторов и мэров страны, которые ввели карантинные меры, "вернуться к нормальности" и "отказаться от политики выжженной земли: закрытия торговли, запрета общественного транспорта и массовых собраний", потому что коронавирус, по его мнению, – "просто гриппок".

Вчера Бразилия вышла на первое место в мире по числу смертей среди больных коронавирусом в сутки. На утро 27 мая в стране зафиксировали 394 907 заболевших, 24 593 умерших, 158 593 выздоровевших.

В ВОЗ заявили, что американский континент стал новым эпицентром пандемии. В региональном бюро Организации говорят, что Бразилию и весь регион ждут очень тяжелые недели перед тем, как пандемия пойдет на спад.


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