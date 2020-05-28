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Гродненец менял в банке 1000 евро, а это оказались 1000 долларов Зимбабве

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  • 28.05.2020, 10:29
  • 15,023
Гродненец менял в банке 1000 евро, а это оказались 1000 долларов Зимбабве

Купюру забрали на экспертизу.

Редкая фальшивка попала в руки к гродненским экспертам: умельцы превратили 1000 зимбабвийских долларов в 1000 евро. Подробности происшествия агентству БелТА рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

65-летний гродненец пришел в банк, чтобы обменять купюру в 1000 евро. Сотрудница банка усомнилась в подлинности банкноты и сообщила об этом в милицию. Правоохранители забрали купюру на экспертизу.

Специалисты обнаружили, что перед ними купюра резервного банка Зимбабве номиналом 1000 долларов образца 2007 года. Фальшивомонетчики с помощью компьютерной техники переделали на банкноте название банка и валюты, а также некоторые изображения.

Владелец купюры рассказал, что она досталась ему несколько лет назад в наследство от отца. Мужчина не догадывался, что деньги могут быть фальшивыми.

Кстати, за последние три года гродненским экспертам только один раз попадали на проверку зимбабвийские доллары.


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