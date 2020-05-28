COVID-19 «косит» учебные заведения Минска 28.05.2020, 10:52

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Последняя информация об очагах заражения.

Новые случаи Covid-19 в учебных заведениях Минска. Заражение обнаружено еще в двух колледжах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Минский государственный колледж искусств. С симптомами коронавируса - десятки детей. Мазки никто не берёт, скорая не едет, всех отправляют на самоизоляцию", - пишет читатель.

"Минский государственный архитектурно-строительный колледж. Продолжается распространение коронавируса, уже второй учащийся с подтверждённым "ковидом". Группа с практики отправлена на карантин вместе с преподавателями", - сообщает подписчик.

"Детский сад №486 Минска, болеет воспитательница и вся ее семья. Сад работает, но детей очень мало, 2-3 ребенка в каждой группе", - пишет житель столицы.

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