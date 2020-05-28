Ученые рассказали неожиданные факты о Южно-Атлантической магнитной аномалии 2 28.05.2020, 10:55

3,616

На нашей планете много мест, которые считаются мистическими.

Южно-Атлантическая магнитная аномалия, которую еще иногда называют Бразильской магнитной аномалией, находится в южном полушарии и охватывает собой часть Атлантического океана и территорию Южной Америки. Это было подтверждено точными измерениями. А так же установлено, что площадь зоны этой аномалии составляет 7,8 миллиона квадратных километров, сообщает lenta.ua.

В данной аномалии не просто наблюдаются отклонения от обычных значений, но и есть признаки нарушения защиты нашей планеты от очень агрессивного космического воздействия.

Через эту зону проходит не только авиационное сообщение, но и водная навигация, и даже траектория движения космических спутников Земли.

Если не усложнять все терминами, то можно сказать, что защита нашей планеты от очень активного солнечного излучения начинается на расстоянии примерно 60 000 километров от ее поверхности. Именно на этом расстоянии атмосфера и магнитные поля уже начинают бороться с испускаемыми Солнцем лучами.

На таком расстоянии наша планета борется с электронами. Протоны проходят дальше. Примерно до отметки 1300-1500 км от поверхности планеты. И только в районе аномалии, о которой мы сегодня говорим, они проходят еще дальше - примерно до отметки 200 км от поверхности Земли.

В итоге, больше всего подвержены воздействия протонов даже не наземные объекты или самолеты, которые находятся существенно ниже критической отметки, а спутники и космические телескопы, которые пролетают на высоте около 2000 километров. В результате такого воздействия незащищенная электроника может начать работать некорректно или и вовсе выйти из строя. Для того, чтобы этого избежать, на несколько минут некоторые орбитальные аппараты отключают часть своего оборудования.