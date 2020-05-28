В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа 28.05.2020, 11:22

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Сергей Малюков

Фото: lukoil / Instagram

Топ-менеджер скончался после продолжительной болезни.

В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании. Об этом РБК сообщил представитель ЛУКОЙЛа.

«Сергей Малюков умер в минувший понедельник, 25 мая, после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в четверг», — сообщили РБК в компании.

Малюкову было 66 лет. Источник РБК сообщил, что причиной смерти стала онкология.

Малюков работал в ЛУКОЙЛе с 1995 года: в 1995–2010 годах он занимал различные должности в департаменте главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа. В 2010–2012 годах возглавлял главное управление по контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками ЛУКОЙЛа. С 2012 года он занимал пост вице-президента по контролю и внутреннему аудиту, с 2016 года — вице-президента, руководитель службы внутреннего аудита компании. В апреле 2018 года был освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию.