В Калинковичах уже десять дней ищут сбежавшего из больницы больного с пневмонией

В Калинковичах уже десять дней ищут сбежавшего из больницы больного с пневмонией6
- 28.05.2020, 11:31
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63-летний сельчанин самовольно покинул терапевтическое отделение районной больницы.
В Калинковичах милиция ищет мужчину, который сбежал из больницы — у него пневмония, сообщает МВД.
63-летний житель деревни Лесец Николай Иванович Захаренко утром 17 мая самовольно покинул терапевтическое отделение районной больницы, где находился на лечении с диагнозом «пневмония».
Приметы разыскиваемого: на вид 60−65 лет, рост около 160−165 см, волос короткий седой, усы седые.
Был одет: пиджак темного цвета, брюки светло-серого цвета, рубашка в клетку черно-синего цвета, кроссовки темного цвета. Особые приметы: прихрамывает на левую ногу. При себе имел пакет зеленого цвета с личными вещами.