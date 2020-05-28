В Калинковичах уже десять дней ищут сбежавшего из больницы больного с пневмонией 6 28.05.2020, 11:31

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63-летний сельчанин самовольно покинул терапевтическое отделение районной больницы.

В Калинковичах милиция ищет мужчину, который сбежал из больницы — у него пневмония, сообщает МВД.

63-летний житель деревни Лесец Николай Иванович Захаренко утром 17 мая самовольно покинул терапевтическое отделение районной больницы, где находился на лечении с диагнозом «пневмония».

Приметы разыскиваемого: на вид 60−65 лет, рост около 160−165 см, волос короткий седой, усы седые.

Был одет: пиджак темного цвета, брюки светло-серого цвета, рубашка в клетку черно-синего цвета, кроссовки темного цвета. Особые приметы: прихрамывает на левую ногу. При себе имел пакет зеленого цвета с личными вещами.