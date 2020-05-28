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Литовское правительстство подготовило план на случай второй волны коронавируса

  • 28.05.2020, 11:50
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Литовское правительстство подготовило план на случай второй волны коронавируса
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Однако Вильнюс надеется, что его не потребуется вводить.

Правительство Литвы подготовило план действий на случай второй волны коронавируса, сообщает Delfi.

«Я думаю, что многие вели бы себя немного иначе, ведь у мы получили болезненный урок, вся Европа, весь мир, это касалось управления, диагноза, самого поведения как в обществе, так в плане превенции. Речь бы шла об отдельных очагах – городах, районах, может, округах. Если бы был очаг, мы бы максимально использовали средства ограничения», — пояснил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Премьер добавил, что план действий на случай второй волны коронавируса уже подготовлен. «Такой план подготовлен, я надеюсь, что его не потребуется вводить, но мы должны быть готовы», — заявил Сквернялис.

В Литве с 16 марта введен карантин в связи с коронавирусом. Режим карантина продлен до 16 июня включительно.


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