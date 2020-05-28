Коронавирус атакует Минск: названы новые «горячие» адреса 28.05.2020, 12:03

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Вспышки инфекции произошли в разных районах столицы.

Читатели телеграм-канала «Баста!» присылают фото, сделанные возле домов в Минске, которые стали новыми очагами.

Адреса: Дзержинского, 119, Есенина, 60, Шаранговича, 35, Мирошниченко, 6, Славинского, 27, Якубова, 52.

Полную карту очагов заражения Covid-19 в Минске, о которых сообщили наши читатели, смотрите по этой ссылке.

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