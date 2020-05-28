«Нам сказали, что младенцев из-за COVID-19 увезут под конвоем» 28.05.2020, 12:25

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В России во время эпидемии рожениц разлучили с детьми.

«Забрали детей еще в перинатальном центре, сразу. Сказали: если будете сопротивляться, с полицией под конвоем ваших детей перевезем в другое отделение», — Лена (имя героини изменено по ее просьбе) не видела новорожденную дочь неделю — с тех пор, как 21 мая в полвторого ночи ее с другими роженицами в спешном порядке из мурманского перинатального центра перевезли в роддом № 3, перепрофилированный под COVID-19. Детей взять не позволили, их отвезли в тот же роддом, но на других скорых, пишет «Новая газета».

В областной перинатальный центр Лена ложилась здоровой. На 13 сутки пребывания тест на ковид оказался положительным. Тестировали рожениц 19 мая вечером — после того, как коронавирус подтвердился у двух работников центра.

Результат анализа пришел на следующий день. Симптомов не было и нет до сих пор. Наверное, стоит напомнить, что еще в конце апреля федеральный минздрав заявил, что бессимптомных инфицированных не нужно госпитализировать — потому что не нужно лечить. От них требуется лишь соблюдение карантинных мер. Но в Мурманской области с некоторых пор идет госпитализация бессимптомных ковидников.

Оперативный штаб на запрос «Новой» не смог предоставить число «положительных», находящихся на домашней изоляции. Между тем наши источники рассказывают о случаях помещения в стационар по одному лишь результату теста. Решение принимает не врач, а Роспотребнадзор. Больницы получают дополнительную нагрузку (но и дополнительное финансирование), а человек — не будем, кстати, исключать ложноположительного результата — дополнительный риск при нахождении в общей палате.

Надо отдавать себе отчет: при определенной погрешности теста случайное попадание здорового человека в статистику зараженных совсем не исключено. И отказ от госпитализации бессимптомных попутно обезопасил и таких ложно протестированных пациентов от смертельной угрозы, а врачей — от ответственности за массовое внутрибольничное инфицирование. Отдельно взятому региону идти «своим путем» тут, мягко говоря, рискованно.

Впрочем, поначалу о принудительной госпитализации новорожденных речи не шло. 20 мая после получения положительного результата теста Елену с дочерью и еще двух мам выписали из перинатального центра — они были готовы с семьями соблюдать домашнюю самоизоляцию, о чем уведомили Роспотребнадзор (накануне штаб убеждал журналистов, что выписка из роддома приостановлена — карантин). Муж приехал встречать на машине.

По дороге домой их остановили на посту ДПС: «Сказали, что если мы сейчас не вернемся, муж и старшие дети не смогут попасть домой. И мы вернулись».

По возвращении в центр оказалось, что детей — и «отрицательных», и «положительных» — у матерей забирают в детское отделение, а ночью всех начали перебрасывать в роддом №3, в другой район Мурманска.

Уточню: практика раздельного пребывания мам и младенцев в Мурманской области давно ушла в прошлое. Родильные дома областного центра имеют статус «больницы, доброжелательной к ребенку» — это в том числе означает, что новорожденный с первых минут находится с матерью. Исключение делается только в случаях угрозы жизни матери или ребенка — в случаях сильно осложненных или очень преждевременных родов. Поэтому случившееся — нонсенс.

Что до перевода в другой роддом, разумное решение (один из родильных домов целиком отдан под ковидных беременных, чтобы исключить распространение инфекции в остальные) исполнено было, по словам пациенток, не по-человечески. Под покровом ночи — как спецоперация.

Новорожденный ребенок в роддоме №1 в Мурманске. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Издерганные и напуганные женщины плакали. По словам Лены и ее соседок по палате, никто не попытался спокойно объяснить ситуацию. И конечно, вызвать психолога тоже.

«Мне дали фрагмент постановления о нашей госпитализации, подписанный задним числом, 19 мая (копия документа в распоряжении редакции — Ред.), причем там указано, что у дочери тоже COVID-19, а у нее отрицательный тест, — продолжает Елена. — Когда мы дозвонились до оперативного штаба, там сказали, что в отношении всех нас вынесено одно коллективное постановление — списком. Нас перевезли вшестером — и мы все бессимптомные. И никому не позволено изолироваться дома».

В постановлении заместителя главного санврача области (фрагмент этого документа показали Елене), указано, что она с дочерью переводится в родильный дом №3. И ничего не сказано о том, что мать и дитя должны расстаться до выписки. Однако дети ковидных пациенток содержатся отдельно от матерей.

Когда об этом рассказали женщины, мы немедленно обратились за пояснениями в пресс-службу областного правительства, — на время пандемии это единственный канал связи журналистов с региональным минздравом. Но ответа не дождались.

Однако с нашими коллегами с радиостанции «Говорит Москва» в медицинском ведомстве поговорили и подтвердили рассказанное пациентками: «Родильницам и новорожденным медицинская помощь оказывается в разных корпусах одного учреждения с целью сохранения эпидбезопасности. Подобная тактика рекомендована Минздравом России».

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

К сожалению, чиновники не рассказали, отчего для сохранения эпидбезопасности неинфицированных детей не выписали, к примеру, к здоровым отцам, а оставили в учреждении, где находятся носители коронавируса? Отчего бессимптомным мамам не позволили изолироваться дома? Почему в столь деликатной, чувствительной ситуации, не подошли к каждому случаю индивидуально, принимая во внимание возможности и риски каждой семьи?

«Здесь, в 3-м роддоме, конечно, хороший персонал, здесь к нам по-человечески относятся, мы все им очень благодарны, — продолжает Лена. — Нам доктор даже фотографии наших детей в чате присылает. Но кормить запрещено. Сцеживаем — и сливаем в раковину. Детей кормят смесью, при этом дочь за неделю набрала всего двадцать граммов веса».

Скорее всего, запрет на грудное вскармливание продиктован теми же рекомендациями Минздрава по изоляции рожениц от детей. А молоко нельзя передавать из-за рисков нестерильного сцеживания. Хотя кто мешает провести его под контролем медперсонала в стерильную посуду?

Безопасность, рекомендации Минздрава — я понимаю. Но тут они вступают в противоречие с позицией ВОЗ. На этот счет у Всемирной организации здравоохранения есть специальный документ под названием «COVID-19 и грудное вскармливание». А в нем написано, что «на сегодняшний день вирус, вызывающий COVID-19, не был обнаружен в грудном молоке».

Есть и более подробные разъяснения той же организации — «FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: Breastfeeding and COVID-19 For health care workers» («Часто задаваемые вопросы: Грудное вскармливание и COVID-19. Для медработников»). Там сообщается, что «вирус COVID-19 не был обнаружен в грудном молоке ни одной матери с подтвержденным диагнозом или при подозрении на COVID-19. Поэтому представляется маловероятным, что COVID-19 может быть передан через грудное вскармливание или через грудное молоко матери».

Разумеется, ВОЗ оговаривается: заболевание новое, малоизученное, все риски еще предстоит изучить. Но «многочисленные преимущества тесного контакта и грудного вскармливания существенно перевешивают потенциальные риски передачи COVID-19». Матери с подтвержденной инфекцией достаточно перед кормлением вымыть руки, а во время него не снимать маску.

Скептики скажут, что позиция ВОЗ в будущем может измениться, трудно просчитать все наверняка. Но никто не просчитывал и то, как изъятие у матери приученного к груди или только появившегося на свет младенца отразится на психике и иммунитете обоих.

Пока это выглядит как бессмысленная жестокость, которой у меня нет объяснений.

Может, у мурманского министра здравоохранения г-на Панычева — есть, но он их держит при себе. Напомню, на запрос «Новой» о ситуации с роженицами пресс-служба правительства области не ответила ни полслова.

29 числа Лене сделают второй тест. Еще через несколько дней третий. Если они оба будут отрицательными, ей и ребенку позволят уехать домой. За массовое заражение детей и рожениц перед нею и остальными пациентками так никто и не извинился.