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Хроники провалов Лукашенко

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  • Юрий Пшенник
  • 28.05.2020, 12:37
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Хроники провалов Лукашенко

От «сказано» до «сделано» – как до Луны.

Недавно наш правитель похвастался своей высокой эффективностью как управленца. «Это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно – у нас жесткая власть, президент сказал – все сделано, исполнено», – сказал он. Эх, если бы так. На деле же не выполняется практически ничего из его обещаний и «жэстачайшых» указаний. Выполнялось бы – может, и люди бы по-другому к нему относились. «Жесткость» власти оборачивается ее слабостью в аспекте практических результатов.

Так, например, ни один из 5-летних не был исполнен в полном объеме, как и ни одно из решений «всебелорусских собраний». Мы все еще идем к «сверкающей вершине» «по пятьсот», хотя большинство наших соседей, которые начинали иногда и с более худших позиций, давно эту планку преодолели. В свое время Лукашенко обещал не только «по 500», но и «по 1000» долларов. «Сказано – сделано»? Как бы не так. Можно упомянуть и про провалившиеся «модернизации», и про развал в сельском хозяйстве, и много еще о чем.

Нет, это далеко не случайность, что при демократических режимах люди живут лучше, чем при авторитарных. Ибо практически во всех сферах – за исключением репрессий –диктатуры обычно слабы. В таких системах все «заточено» под сохранение власти определенной группой лиц – и в ущерб всему прочему. Пока шли дотации под какие-то «союзы», вроде еще и ничего было. Как только дотации стали сокращаться -недееспособность нашей власти в практической плоскости стала куда более очевидной.

Бессилие в борьбе с коронавирусом – это особая тема, но весьма характерная. Этой «сильной» власти только и остается, что молиться чтобы вирус наконец ослаб, а кризис прошел. «Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых – это точно… Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог», – заявил А. Лукашенко. Таким образом, «сильная» власть, по его словам, и в 1994 году была бессильна, и теперь на «небо» надеется, сама практически ничего не предпринимает.

Вероятно, единственное, что у белорусского руководства получается хорошо, – это борьба с «врагами», но в основном с теми, которых власть сама же себе и придумывает. Коронавирус – пример врага, с которым «сильная» власть, мягко выражаясь, не знает что делать.

В общем, от «сказано» до «сделано» – как до Луны. Нужна ли людям такая «сильная» власть?

Юрий Пшенник, «Наше мнение»


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