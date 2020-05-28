Коронавирус свирепствует в регионах Беларуси: новые очаги и умершие 28.05.2020, 12:50

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Фото: tut.by

Летальным исходом закончилась болезнь для еще одного жителя Барановичей.

Новые фотографии из очагов коронавируса в Беларуси опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Барановичи, городская больница №1, вывозят умершего. Мозырь, Солнечная, 9, Молодечно, Скорины, 40А, проверяют зараженных.

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