Коронавирус свирепствует в регионах Беларуси: новые очаги и умершие
- 28.05.2020, 12:50
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Летальным исходом закончилась болезнь для еще одного жителя Барановичей.
Новые фотографии из очагов коронавируса в Беларуси опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Барановичи, городская больница №1, вывозят умершего. Мозырь, Солнечная, 9, Молодечно, Скорины, 40А, проверяют зараженных.
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