Версия Минздрава: 39858 заразившихся COVID-19 в Беларуси 3 28.05.2020, 13:23

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Сколько же их на самом деле?

Миздрав Беларуси опубликовал новую статистику о выявленных случаях заражения СOVID-19 в Беларуси. Министерство заявляет, что в Беларуси выявлено 39858 случаев заражения COVID-19, 219 человек умерли.

Независимые СМИ и блогеры приводят другие данные и считают, что министерство фальсифицирует статистику.

Напомним, ранее сайт Сharter97.org писал о том, что увеличилось количество сообщений о смертях от коронавируса.