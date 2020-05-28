Версия Минздрава: 39858 заразившихся COVID-19 в Беларуси

Версия Минздрава: 39858 заразившихся COVID-19 в Беларуси3
- 28.05.2020, 13:23
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Сколько же их на самом деле?
Миздрав Беларуси опубликовал новую статистику о выявленных случаях заражения СOVID-19 в Беларуси. Министерство заявляет, что в Беларуси выявлено 39858 случаев заражения COVID-19, 219 человек умерли.
Независимые СМИ и блогеры приводят другие данные и считают, что министерство фальсифицирует статистику.
Напомним, ранее сайт Сharter97.org писал о том, что увеличилось количество сообщений о смертях от коронавируса.