Forbes составил рейтинг богатейших украинцев: состояние Ахметова сократилось в шесть раз 28.05.2020, 13:27

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Ринат Ахметов

фото: EPA

Петр Порошенко снова стал миллиардером.

Журнал Forbes Украина в первом номере после перезапуска опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны. Первые места в нем заняли олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко, пишет «Новое время».

Полного рейтинга пока нет, так как подписчики журнала еще не получили первый номер. Сайт издание также пока не запустило. О том, кто занял первые 15 мест, сообщил российский Forbes.

Совокупное состояние участников рейтинга составляет $31,4 млрд. Состояние Ахметова Forbes Украина оценил в $2,8 млрд.

«В IV квартале 2019-го цены на сталь обвалились до самого низкого уровня с 2016 года. Чистая прибыль Метинвеста сократилась в прошлом году в 3,5 раза, до $341 млн, выручка снизилась на 10%, до $10,8 млрд. Еще хуже обстоят дела у энергетического холдинга ДТЭК, который сократил в 2019 году чистую прибыль почти в два раза, до 2,55 млрд грн. В конце марта компания объявила дефолт и теперь готовится к переговорам с кредиторами. По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз», — отмечает Forbes Украина.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Ринат Ахметов (СКМ) — $2,8 млрд;

Виктор Пинчук (Интерпайп) — $1,4 млрд;

Петр Порошенко (Roshen) — $1,4 млрд;

Александр и Галина Гереги (Эпицентр) — $1,3 млрд;

Геннадий Боголюбов (Приват) — $1,2 млрд;

Юрий Косюк (МХП) — $1,1 млрд;

Константин Жеваго (Ferrexpo) — $1,1 млрд;

Игорь Коломойский (Приват) — $1 млрд;

Вадим Новинский (Смарт-Холдинг) — $810 млн;

Александр Ярославский (DCH) — $725 млн;

Владимир Крупчак (Архангельский ЦБК) — $660 млн;

Сергей Тигипко (ТАС) — $650 млн;

Дмитрий Запорожец (GitLab) — $650 млн;

Филя Жебровская (Фармак) — $480 млн;

Александр Вадатурский (Нибулон) — $450 млн.

Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, а в 2015-м американский Forbes перестал считать Порошенко миллиардером. Тогда же Forbes Украина оценил его состояние в $750 млн.