Витис Юрконис: Литва и страны ЕС не могут доверять официальной информации о коронавирусе из Беларуси 1 28.05.2020, 13:37

1,450

Витис Юрконис

Фото: DELFI

Границы Евросоюза с Беларусью пока остаются закрытыми.

Правительство Литвы вновь приняло решение ослабить карантин, при этом продлив его до 16 июня. В новом пакете ослабления карантина — разрешение массовых мероприятий и открытие границ с рядом государств, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

27 мая правительство Литвы решило продлить карантин до 16 июня включительно, введя ряд послаблений. 16 июня — компромиссный вариант. До этого рассматривалась возможность продлить карантин до конца июня.

С продлением карантина в Литве ввели ряд послаблений. Работа кафе, ресторанов, баров и ночных клубов продлевается на час — до 23.00. С 1 по 15 июня разрешено проводить культурные, развлекательные спортивные мероприятия со зрителями: на открытых пространствах – не более 300 зрителей, в закрытых пространствах – не более 100 человек. С 16 июня на мероприятиях в открытых пространствах смогут присутствовать до 500 человек, в закрытых – до 150 человек.

Еще одно послабление касается восстановления международного сообщения. С 1 июня Литва будет принимать международные рейсы из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии. Критерий, по которому будет решаться возможность принимать рейсы из той или иной страны, простой — в странах заболеваемость коронавирусом за последние 14 календарных дней не должны превышать 25 случаев на 100 тысяч человек. Каждый понедельник министр здравоохранения Литвы будет публиковать список «безопасных» стран — прибывающим оттуда людям не придется проходить в Литве обязательную 14-дневную изоляцию.

Первый список еще не был опубликован, однако предварительно в него могут войти Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия и Австрия.

С 15 мая Литва открыла границы с соседними Латвией и Эстонией — прибывающим в Литву эстонцам и латышам не нужно проходить 14-дневную изоляцию. Частично сообщение восстановлено с Польшей — поляки могут приезжать в Литву без прохождения изоляции на основании работы, учебы и воссоединения семьи.

Границы с Беларусью пока остаются закрытыми — приехать в Литву могут только белорусы с видами на жительство в стране, им необходимо самоизолироваться на 14 дней.

Преподаватель Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Витис Юрконис в программе Delfi diena заявил, что Литва и страны ЕС не могут доверять информации о коронавируса, поступающей из Беларуси.

«Лукашенко говорит о том, что контролирует ситуацию, но эти показатели заболеваемости показывают, что это далеко не так. Я думаю, что сейчас существует огромный риск открытия границ. Курортный сезон наступает, белорусы хотели бы приехать в Вильнюс, чтобы выпить кофе, пройтись по магазинам. По мере приближения туристического сезона я думаю, поток должен увеличиться. Это огромный риск, когда соседняя страна не контролирует вирус», — отметил политолог. Юрконис добавил, что белорусы стали заложниками властей, которые с самого начала не отнеслись к пандемии серьезно. По мнению политолога, вопрос открытия границ с Беларусью будет согласовываться со всеми странами ЕС.