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От коронавируса умер депутат парламента Франции

  • 28.05.2020, 13:49
От коронавируса умер депутат парламента Франции
Клод Гоасген
Фото: PDN/SIPA

Клод Гоасген cтал одним из первых французских политиков, заболевших COVID-19.

От коронавируса умер депутат Национальной ассамблеи - нижней палаты французского парламента, представитель группы "Республиканцы" (Les Républicains) Клод Гоасген. Ему было 75 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Клод Гоасген попал в больницу еще в марте, став одним из первых французских политиков, заболевших COVID-19. Уже 22 дня он находился в реанимации.

Сообщается, что непосредственной причиной смерти стала остановка сердца от осложнений. До этого его состояние улучшалось.

Клод Гоасген участвовал в политической жизни Франции более 20 лет, впервые избравшись в Совет Парижа в 1983 году; был мэром 16-го округа Парижа.

Напомним, первые случаи заражений коронавирусом среди французских парламентариев зафиксировали в начале марта. Тогда заболел однопартиец Гоасгена, 68-летний Жан-Люк Рейтцер, и один из сотрудников аппарата.


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