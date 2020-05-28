Активист из Гомеля: Так жить нельзя, люди хотят перемен 1 28.05.2020, 13:59

ФОТО: «НАША НІВА»

Против нынешней власти выступают буквально все.

Молодежный активист из Гомеля Егор Николаенко рассказал пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о настроениях жителей областного центра.

- У нас люди очень недовольны. Ну как может понравится установка туалета за миллион долларов или флагштока за баснословные деньги, когда народ живет в нищете? Зарплаты в Гомеле, как и во всей Беларуси, очень низкие, порядка 350-400 рублей. Достойную оплату получают разве что чиновники или работники сферы IT.

Мне кажется, что наступило уже время, люди очень хотят перемен. Если даже посмотреть на стрим из Барановичей, других городов, где Сергей Тихановский проводит пикеты, то приходит очень много людей, намного больше, чем ко всем другим возможным кандидатам.

Перемены уже чувствуются. Даже если поспрашивать в Гомеле, то все против Лукашенко. Все. Может кто-то не решается это вслух озвучивать, но на деле поддержки для этого человека у нас в городе нет. А сейчас, когда проходит легальный сбор подписей, наглядно можно будет посмотреть, как люди устали от происходящего и хотят уже каких-то изменений. Потому я думаю, что есть очень большая вероятность того, чтобы ситуация в этом году поменяется в стране. Людей будет выходить все больше и больше, потому что дальше так жить нельзя.

- Вы принимали участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским, которая прошла 7 мая. Расскажите, как оцениваете то, что сейчас на пикеты приходят тысячи белорусов?

- Cергей себя хорошо зарекомендовал, он ездит по разным городам, этого человека действительно видят люди. Он говорит белорусам о тех вещах, которые волнуют людей, говорит понятным и доступным языком. Тихановский дает людям высказаться, рассказать о наболевшем. Он на самом деле поднял социальный пласт, это можно видеть на его стримах. На встречи приходят пенсионеры, молодежь, абсолютно разные люди. Люди порой не знают, что и где, но знают, что есть Тихановский и хотят прийти на встречи с ним.