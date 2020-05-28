В Финляндии собак обучают «вынюхивать» больных с коронавирусом 28.05.2020, 14:14

Тестирование может быть использовано в медицинской практике.

В университете Хельсинки в ходе пилотного исследования собак обучают распознавать ранее неизвестные признаки запаха заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, сообщает Deutsche Welle.

Всего через несколько недель исследования первые собаки смогли точно отличить образцы мочи пациентов с COVID-19 от образцов мочи здоровых людей.

"У нас есть солидный опыт в обучении собак, выявляющих запахи, связанные с болезнями. Было фантастически видеть, как быстро собаки чувствуют новый запах", - говорит руководитель группы DogRisk Анна Хильми-Бьoркман.

Отмечается, что через короткое время животные смогли идентифицировать мочу людей, зараженных SARS-CoV-2, почти так же надежно, как и стандартный тест ПЦР.

Финские ученые сейчас готовят рандомизированное двойное слепое исследование, в ходе которого собаки будут анализировать большее количество образцов пациентов. Только после этого "тестирование на запах" сможет быть использовано в клинической практике.

Другие группы исследователей, в частности, в Великобритании и Франции, также обучают собак выявлять COVID-19. Открытие финских ученых может быть ценным для них.

До сих пор не ясно, какие вещества в моче вызывают характерный запах COVID-19. Поскольку SARS-CoV-2 не только атакует легкие, но и вызывает повреждения кровеносных сосудов, почек и других органов, предполагается, что запах мочи пациентов также меняется. Это то, что сразу замечают собаки с их высокочувствительным обонянием.