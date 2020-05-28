Ученая создала пятое состояние вещества, сидя в своей гостиной 1 28.05.2020, 14:28

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Амрута Гадж

Это первый подобный случай в истории.

Физик Амрута Гадж из Сассекского университета сейчас работает удаленного, но это не помешало есть успешно создать конденсат Бозе-Эйнштейна (ВЕС), который называют пятым состоянием материи. Женщина управляла лабораторным оборудованием, сидя в своей гостиной, пишет «Нож».

Конечно, процесс проходил гораздо медленнее, чем если бы доктор Гадж находилась в лаборатории. «Очевидно, что это не так эффективно и намного более трудоемко. Я не могла систематически сканировать и исправлять ошибки».

Тем не менее, это первый подобный случай в истории. В университете считают, что это достижение — огромный шаг к работе с квантовыми технологиями в недоступных средах, например, в космосе, под землей, на подводной лодке или в экстремальных климатических условиях. Ведь теперь есть прецедент удаленной работы.

Конденсат Бозе-Эйнштейна — это агрегатное состояние вещества, основу которого составляют бозоны, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю.