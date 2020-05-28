закрыть
28 мая 2020, четверг, 18:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ответчик Путин

2
  • Антон Орехъ
  • 28.05.2020, 14:48
  • 4,307
Ответчик Путин
Антон Орехъ

И жизнь, и смерть, и смех, и слезы – все есть в этой истории.

Был такой российский губернатор Михаил Игнатьев. Совершенный хмырь! Это же тот самый дядя, который заставлял прыгать пожарного за ключами от новой машины, тот самый который мочить хотел блогеров и журналистов, которые смеют чего-то вякать против власти. Путин велел когда-то мочить и Игнатьев мочить собирался. Но в итоге допрыгался он сам и самозамочился — и по глупой дерзости своей надоел даже Путину.

И Путин сбросил Михаила Васильевича с корабля истории.

Это был тот самый момент, когда Путину хотелось сдержанно похлопать. Хотя именно Путин создал систему, при которой с оборзевшим губернским корольком сам народ сделать ничего не может. Остается только ждать, когда доверие к корольку утратит царь-батюшка. А потом история заложила внезапный вираж. Скольких начальников уже спровадили, сколько доверия было утрачено – а до Игнатьева спорить с Национальным Лидером никто не решался. А сколько раз вообще за эти двадцать лет хотели призвать Путина к ответу! А получилось только у Михаила Игнатьева.

Благодаря этому неприятному типу, Владимир Путин впервые стал ответчиком по административному делу в Верховном суде. Те, кто столько лет грозятся Гаагой, теперь, наверное, должны воспрянуть духом. Значит, можно даже самого Путина привлечь к ответу? И даже не дожидаясь всемирного трибунала?

Вот так мы радуемся каким-то абсурдным делам. И находим позитив в идиотских ситуациях. Отвратительный господин, которого, безусловно, надо было гнать из руководителей региона, внезапно завоевывает симпатии общественности. Которая уже вот-вот будет готова встать на его защиту.

Конечно, никаких перспектив у дела нет. Конечно, ответчик Путин отвечать не будет – и не только по иску Михаила Игнатьева. Если бы в нашей стране было в принципе возможно выиграть иск у президента, то это была бы другая России и другой президент. Но жизнь наша – такая глумливая особа, что сегодня Михаил Игнатьев даже не знает ни о каких судебных пертурбациях, потому что борется с ковидом.

А для ковида, как выяснилось, без разницы, хороший ты человек или плохой, рядовой или губернатор, истец или ответчик. Но это повод проявить гуманизм и пожелать человеку, каким бы он ни был, здоровья. А когда поправится, хотя бы минуточку понаблюдать за процессом, в котором фамилия у ответчика будет Путин.

Антон Орехъ, Telegram


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн