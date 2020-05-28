Ответчик Путин 2 Антон Орехъ

28.05.2020, 14:48

4,307

Антон Орехъ

И жизнь, и смерть, и смех, и слезы – все есть в этой истории.

Был такой российский губернатор Михаил Игнатьев. Совершенный хмырь! Это же тот самый дядя, который заставлял прыгать пожарного за ключами от новой машины, тот самый который мочить хотел блогеров и журналистов, которые смеют чего-то вякать против власти. Путин велел когда-то мочить и Игнатьев мочить собирался. Но в итоге допрыгался он сам и самозамочился — и по глупой дерзости своей надоел даже Путину.

И Путин сбросил Михаила Васильевича с корабля истории.

Это был тот самый момент, когда Путину хотелось сдержанно похлопать. Хотя именно Путин создал систему, при которой с оборзевшим губернским корольком сам народ сделать ничего не может. Остается только ждать, когда доверие к корольку утратит царь-батюшка. А потом история заложила внезапный вираж. Скольких начальников уже спровадили, сколько доверия было утрачено – а до Игнатьева спорить с Национальным Лидером никто не решался. А сколько раз вообще за эти двадцать лет хотели призвать Путина к ответу! А получилось только у Михаила Игнатьева.

Благодаря этому неприятному типу, Владимир Путин впервые стал ответчиком по административному делу в Верховном суде. Те, кто столько лет грозятся Гаагой, теперь, наверное, должны воспрянуть духом. Значит, можно даже самого Путина привлечь к ответу? И даже не дожидаясь всемирного трибунала?

Вот так мы радуемся каким-то абсурдным делам. И находим позитив в идиотских ситуациях. Отвратительный господин, которого, безусловно, надо было гнать из руководителей региона, внезапно завоевывает симпатии общественности. Которая уже вот-вот будет готова встать на его защиту.

Конечно, никаких перспектив у дела нет. Конечно, ответчик Путин отвечать не будет – и не только по иску Михаила Игнатьева. Если бы в нашей стране было в принципе возможно выиграть иск у президента, то это была бы другая России и другой президент. Но жизнь наша – такая глумливая особа, что сегодня Михаил Игнатьев даже не знает ни о каких судебных пертурбациях, потому что борется с ковидом.

А для ковида, как выяснилось, без разницы, хороший ты человек или плохой, рядовой или губернатор, истец или ответчик. Но это повод проявить гуманизм и пожелать человеку, каким бы он ни был, здоровья. А когда поправится, хотя бы минуточку понаблюдать за процессом, в котором фамилия у ответчика будет Путин.

Антон Орехъ, Telegram