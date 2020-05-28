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В Польше назвали возможную дату открытия границ

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  • 28.05.2020, 14:52
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В Польше назвали возможную дату открытия границ

Откроется ли граница с нашей страной?

В правительстве Польши заявили, что открытие границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, может произойти 15 июня.

Об этом заявил заместитель министра государственных активов Польши Артур Собонь, сообщает портал Onet.

Заместитель министра, отвечая на вопрос, когда состоится открытие границ, подчеркнул, что это вопрос к премьер-министру Матеушу Моравецкому "после оценки тех угроз, которые могут возникнуть из-за этого".

Собонь подсчитал, что это может произойти 15 июня.

"Наверное, это было бы хорошо и для наших компаний, - я здесь говорю прежде всего о польской авиагруппе LOT, которая благодаря этому могла бы оживить работу", - сказал он.

Он признал, что без проведения авиационных операций авиабизнес сегодня "находится в гораздо более сложной ситуации", чем до пандемии.

Отметим, что границы открывает соседняя с нашей страной Литва, однако граница с Беларусью остается закрытой.


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