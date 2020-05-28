Новые вспышки коронавируса зафиксированы сразу в трех областях Беларуси 1 28.05.2020, 15:03

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иллюстрационное фото «Наша Ніва»

Данные из Витебской, Гомельской и Могилевской областей.

Telegram-канал "Баста!" cообщил о новых очагах COVID-19 в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Вспышки заражения обнаружены в Осиповичском райисполкоме, а также в учебных заведениях в Бобруйске, Могилеве, Гомеле, Калинковичах, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Детский сад №121 в городе Гомеле. От руководства в родительском чате поступила информация о том, что в саду обнаружен коронавирус. Сейчас ждут санстанцию для обработки. Если есть возможность попросили детей пока в сад не водить", - пишет житель Гомеля.

"В городском поселке Лельчицы опять вспышка "короны". Деревни Букча и Дзержинск Лельчицкого района - много больных с "короной". В деревне Дзержинск готовят школу под прием больных с коронавирусом" - написал житель Лельчицкого района.

"Знакомая лежит в больнице в Жлобине с положительным "ковидом". Вся семья - муж и двое детей - тоже положительные. Больница переполнена, ставят дополнительные койки в палаты", - сообщает подписчик.

"Калинковичи, ясли-сад №16. У одного из детей мама лежит две недели в больнице, вчера сказали, что у нее подтвердился диагноз. Ребенка 2 недели в сад не пускали", - пишет житель Калинковичей.

"800 контактов первого уровня на "Нафтане" в Новополоцке. Все из-за того, что такое количество людей согнали на профосмотр, среди них оказался один больной Сovid-19", - пишет читатель.

"На Могилевском автомобильном заводе, в отделе главного механика, есть один больной "короной", - пишет читатель.

"Племянница учится в Бобруйском государственном механико-технологическом колледже. Там вчера у первокурсника подтвердилась "корона", преподавателей некоторых отправили домой, а всем остальным просто ввели масочный режим", - сообщает подписчик."56 работников Осиповичского райисполкома находятся на изоляции. Сколько зараженных всего - сказать сложно. Это все после 9 мая", - пишет читатель.

"Могилевский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. Сегодня подтвердили Covid-19 у четырех студентов. Сами студенты проживают в общежитии. Вчера около 15 человек увезли в больницу с температурой. Часть педагогов и студентов стали контактами первого уровня", - сообщает житель Могилева.

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