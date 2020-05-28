Япония будет доплачивать туристам $185 в день, чтобы помочь экономике 5 28.05.2020, 15:08

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В стране разработали программу ваучеров для путешественников.

Правительство Японии разработало программу ваучеров для путешественников на сумму до $185 в день, чтобы помочь туристической отрасли.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Kyodo News.

«Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики. В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день», — сказано в сообщении.

На инициативу было выделено 1,35 трлн иен ($12,5 млрд).

Субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии. Они будут представлять собой ваучеры для использования в ближайших магазинах и ресторанах. Траты на саму поездку в Японию покрываться не будут.

«Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств», — сказано в сообщении.

Дополнено в 11:15. Японское агентство по туризму опровергло информацию, что Токио будет выдавать иностранным туристам ваучеры на покрытие стоимости путешествия, чтобы стимулировать туризм в стране.

«Что касается сообщений некоторых СМИ о том, что „японское правительство рассматривает возможность покрытия половины расходов иностранных туристов на поездки в Японии“, примите к сведению, что кампания Go To Travel рассматривается правительством Японии как инициатива, чтобы стимулировать внутренний туризм в Японии после пандемии COVID-19, и что она покроет только часть расходов на поездки внутри страны», — говорится в заявлении агентства.

Пандемия COVID-19 серьезно ударила по туриндустрии Японии. Из-за коронавируса был введен запрет на въезд граждан более чем из 100 стран и регионов. При этом надежды на скачок турпотока в 2020 году не оправдались, поскольку Олимпиада в Токио была отложена. В апреле 31 японская компания, связанная с гостиничным бизнесом, либо объявила о своем банкротстве, либо готовилась подать соответствующее заявление.

Как сообщалось, в Японии отменили чрезвычайное положение на всей территории страны, введенное из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом власти страны не исключают его повторного введения в случае новой вспышки заболеваемости.