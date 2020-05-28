Польский эксперт: Соседи поддержат Вильнюс по вопросу БелАЭС 2 28.05.2020, 15:25

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Якуб Вех

Польша не намерена покупать электроэнергию, произведенную в Островце.

Беларусь планирует ввод в эксплуатацию АЭС в Островце, а Литва готовится к возможным катастрофам — проводит учения, во время которых отрабатывается сценарий аварии на белорусской атомной станции и закупает таблетки с йодом. О том, какую линию поведения по отношению к АЭС в будущем планирует выбрать Вильнюс, поддержат ли его Латвия, Эстония и Польша, cайту Charter97.org рассказал заместитель главного редактора польского портала Energetyka24 Якуб Вех.

- Беларусь и Литва в понедельник заключили соглашение о досрочном уведомлении о возможном ядерном дефекте и обмене информацией о работе ядерных установок и установок. Что это означает?

- Соглашение о раннем уведомлении о сбоях является документом, который можно охарактеризовать как подготовительный. Оно создает специальные рамки сотрудничества, которое потребуются после ввода станции в эксплуатацию. Соглашение также является дополнительной гарантией, которая поможет несколько разрядить напряжение в обществе, которое нагнетают дискуссии и споры вокруг АЭС в Островце. Естественно, что Вильнюс подписывая соглашение отметил, что он все еще намерен действовать так, чтобы заблокировать строительство Островецкой атомной станции, но нельзя не отметить, что литовцы готовятся к запуску АЭС. Очередным доказательством этой подготовки является доставка в Литву таблеток со стабильным йодом для населения, которые будут использоваться в случае возможной аварии на атомной электростанции. Поэтому можно сделать вывод, что литовские власти предполагают, что атомная электростанция в Островце будет введена в эксплуатацию.

- Почему Литва не смогла остановить строительство АЭС в Островце? Так как атомная станция строится фактически на деньги России, литовцам мог помешать лоббинг со стороны России?

- Тот факт, что Россия была вовлечена в проект в Островце — технологически и политически — безусловно, не облегчил литовцам давление на белорусские власти по вопросу АЭС. Москва является влиятельным игроком, который может при необходимости принять меры, чтобы довести до конца подобные проекты. Тем не менее, у Вильнюса не было слишком много возможностей и способов заблокировать строительство атомной станций. Все-таки у Литвы и Беларуси слишком мало общих политических и экономических точек соприкосновения, чтобы у Вильнюса появилась возможность применить механизмы жесткого влияния или даже принуждения. Другими словами, у Литвы не было инструментов, необходимых для того, чтобы заставить Минск отказаться от строительства АЭС. Поэтому трудно назвать результат усилий Вильнюса неожиданным провалом — с самого начала шансы Литвы на успех были скромными.

- АЭС в Островце построена на российские деньги, российскими специалистами и по российским технологиям. Начало эксплуатации АЭС в Островце означает что Россия добилась своих целей по укреплению своего влияния в регионе?

- Проект АЭС в Островце пережил определенную эволюцию, включающую включение его в планы Москвы по Минску. Островец должен был стать символом независимости Беларуси, об этом говорил сам Лукашенко в 2008 году. Двумя годами ранее он заявил, что «если бы у нас была атомная электростанция с нами бы, говорили иначе», — эти слова были произнесены вскоре после того, как «Газпром» объявил, что повысит тарифы на газ для Беларуси. Тем временем, можно сказать, что Россия взяла на себя управление проектом в Островце — финансово, технологически и политически. Россияне предоставили Беларуси кредитную линию, предоставили ядерные технологии, а сама электростанция является важным элементом в построении стабильных связей между двумя странами. Союз Беларуси и России скрепляет в основном энергетика: поставка и транзит нефти и газа. Теперь к этому добавилась атомная энергия.

- Что может предпринять на сегодняшний день Вильнюс по вопросу электростанции? Рассматриваете ли вы возможность того, что Литва в итоге все-таки начнет закупать электроэнергию, произведенную на белорусской АЭС?

- Полностью исключить этого нельзя, но для Литвы такая ситуация была бы серьезным имиджевым и политическим провалом. Вильнюс должен был бы признать, что большая часть его аргументов была ошибочной, и Литве фактически пришлось бы нарушить свою собственную энергетическую безопасность, покупая электроэнергию, произведенную в стране которая не только находится за пределами Европейского Союза, но и которая интегрирована в российскую систему электроэнергетики.

- Может быть так, что в Литве прекращение поставок белорусской электроэнергии приведет к росту цен на электроэнергию в стране, что, в свою очередь, приведет к развитию возобновляемых источников энергии?

- Скачки цен обычно являются нормальным следствием ограничения доступа к другим рынкам. Объединение вызывает сокращение. Поставки электроэнергии с белорусской электростанции, вероятно, будут иметь очень низкую цену. У атомной энергетики есть такое свойство, что учитывая затраты на строительство, она может производить электроэнергию чрезвычайно дешево, причем практически без перерыва, независимо от времени суток или погоды.

- Недавно президент Литвы обратился к своим коллегам в Латвии и Эстонии с просьбой не покупать энергию, произведенную электростанцией в Островце. Как вы думаете, Рига и Таллинн откажутся от дешевой белорусской электроэнергии?

- Эта тема уже несколько раз обсуждалась в странах Балтии, появлялись различные сообщения, некоторые со временем были отозваны. Я думаю, что Литва может рассчитывать на солидарность своих соседей, и, безусловно, Вильнюс имеет гораздо больше возможностей для переговоров и инструментов влияния, которые он может использовать в переговорах с Ригой и Таллином, чем с Минском.

- Какова позиция Польши в отношении АЭС в Островце? Может ли она ее изменить?

- Польша не намерена покупать электроэнергию, произведенную в Островце. Предложения, поданные белорусами, уже несколько раз отклонялись, последний раз в 2019 году. Варшава, как и Вильнюс, также объявила, что демонтирует линии электропередач, ведущие в Беларусь. Хотя, технически говоря, Польша могла бы получить определенный выгоды от потенциального импорта энергии из Островца, но этому препятствуют соображения безопасности и приоритеты международной политики. Возможное снижение цен на электроэнергию в польской системе энергетики или насыщение энергией юго-восточной окраины страны не являются достаточными аргументами, чтобы перекрыть проблемы обеспечения безопасности стабильных поставок энергоносителей или тот факт, что нынешние польско-литовские отношения очень хороши, что ведет к взаимным экономическим и политическим выгодам.